The Elder Scrolls 6 werd in 2018 aangekondigd, maar sindsdien hebben we niets vernomen van de game. Hoe lang gaat het nog duren voordat deze langverwachte game uitkomt? Volgens een betrouwbare journalist kan het in ieder geval nog minstens twee à drie jaar duren.

Naar aanleiding van de recentelijk aangekondigde ontslagronde bij Xbox hield Bloomberg-journalist Jason Schreier een livestream waarin hij vragen van kijkers beantwoordde. Hij werd ook gevraagd hoe het met de geboekte progressie rondom de ontwikkeling van The Elder Scrolls 6 zat.

Schreier, die er om bekend staat erg op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in de game-industrie, gaf aan dat hij verwacht dat The Elder Scrolls 6 nog "minstens twee tot drie jaar op zich laat wachten".

Dat zou om een release in 2028 of 2029 gaan, maar Schreier gebruikte wel het woord 'minstens'. Dat betekent dat het ook goed mogelijk is dat de game pas later uitkomt. Dit of volgend jaar hoeven we The Elder Scrolls 6 in ieder geval sowieso niet te verwachten.

Het langverwachte The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 werd zoals gezegd in 2018 aangekondigd middels een korte teaser, maar sindsdien is er geen concrete informatie over de game gegeven - behalve dan dat het spel nog geruime tijd op zich laat wachten en dat de game op Creation Engine 3 zal draaien.

In de The Elder Scrolls-games verkennen spelers een fantasievolle wereld. Men maakt zelf een personage aan en gaat op avontuur, waarbij men buiten het hoofdverhaal zelf op zoek gaat naar allerlei zijmissies. De games staan er om bekend dat spelers in principe hun eigen avontuur creëren, en dat men min of meer alles kan doen - waaronder het doden van belangrijke personages.

De game ziet er blijkbaar 'ongelooflijk' uit

Eerder dit jaar kregen we wel een piepklein voorproefje van de game om ons lekker te houden. Xbox-topman Matt Booty gaf namelijk aan dat hij The Elder Scrolls 6 al in actie had gezien, en dat het spel er ongelooflijk uitziet.

"Ik kan je vertellen dat ik Bethesda heb bezocht (...) en de nieuwe Elder Scrolls gespeeld heb zien worden", zo meldde Booty. "Het ziet er ongelooflijk uit, en de ontwikkeling verloopt voorspoedig. En we zullen de game zeker onthullen op het juiste moment."

Dat The Elder Scrolls 6 na al die tijd nog niet getoond is, is voor fans frustrerend, maar volgens Booty gaat het om een bewuste keuze. "Een van de uitdagende aspecten van mijn werk is de balans vinden tussen alle coole dingen waar je aan werkt aan de wereld tonen en mensen al vroeg enthousiast maken, maar ook wachten op het juiste moment. Wanneer je het gaat tonen, wil je dat het op zijn best is. En als je een game toont beloof je ook dat het snel uitkomt."

Lang wachten op nieuwe gamedelen wordt steeds normaler

Het wegblijven van The Elder Scrolls 6 is voor miljoenen fans van de rpg-reeks erg frustrerend. Het vorige deel, dat de subtitel Skyrim draagt, kwam in 2011 uit - dat is inmiddels dus al vijftien jaar geleden. Sindsdien brengt Bethesda het spel met enige regelmaat naar moderne platforms, en vorig jaar is zelfs een remake van The Elder Scrolls 4: Oblivion op moderne systemen gearriveerd. Maar deeltje zes laat nog altijd op zich wachten.

Toch wordt het steeds gebruikelijker dat er veel tijd tussen de release van twee verschillende delen van grote gamefranchises zit. Een ander bekend voorbeeld is Grand Theft Auto: het vijfde deel verscheen in 2013, en op 19 november van dit jaar staat dan eindelijk Grand Theft Auto 6 op de planning.

Dat er zoveel tijd tussen verschillende delen van grote franchises zit, heeft voor een aanzienlijk deel te maken met de geavanceerde technologische vooruitgang die binnen games ook merkbaar is. Spelwereld bestaan uit steeds meer details en bieden ook steeds grotere gebieden aan, en dus is er voor ontwikkelaars van deze games nog meer werk aan de winkel.

Bethesda heeft spijt van de aankondiging

Misschien was het dan ook niet zo handig van Bethesda om The Elder Scrolls 6 al in 2018 aan te kondigen, aangezien er nu zoveel tijd tussen die aankondiging en de uiteindelijke release zit. Dat is in ieder geval wel de mening van Bethesda's topontwikkelaar Todd Howard. In een interview eerder dit jaar gaf hij het volgende aan: