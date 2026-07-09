Het heeft er alle schijn van dat er Nederlandse crinelen waren betrokken bij de grootschalige hack op internet- en telefonieprovider Odido van eerder dit jaar.

Dat meldt onder andere NU.nl. De Nederlandse politie onderzoekt nog altijd de hack waarbij data van miljoenen Nederlanders op straat kwam te liggen, en de politie zoekt nu naar minstens één betrokken Nederlander.

Hack met Nederlands tintje

Duidelijk was al dat het hackerscollectief ShinyHunters verantwoordelijk was voor de hack, maar wie daar specifiek bij betrokken is dus niet duidelijk. Dat er een Nederlander bij betrokken is, lijkt echter wel zo goed als zeker.

De klantenservice van Odido werd namelijk tweemaal gebeld door iemand die deed alsof hij een IT-medewerker van Odido zelf was. Door zich zo voor toe doen, kon men toegang krijgen tot de data die gelekt is.

De politie heeft laten weten dat deze neppe medewerker in ieder geval Nederlands sprak. Daarom gaat de politie er van uit dat er ook Nederlandse criminelen betrokken waren bij de hack, al worden criminelen uit andere landen zeker niet uitgesloten.

Gesprek wordt waarschijnlijk naar buiten gebracht

De vraag is vervolgens hoe de politie deze persoon op gaat sporen. Ondanks maandenlang onderzoek is er nog niemand die betrokken was bij de hack aangehouden. Omdat het betreffende telefoontje van de zogenaamde IT-medewerker is opgenomen, is de politie van plan om dit gesprek uiteindelijk openbaar te maken, tenzij dat niet meer nodig is.

Hack vond in weekend van 7 en 8 januari plaats

In het weekend van 7 en 8 februari vond een cyberaanval plaats op de website van Odido, waarbij criminelen toegang kregen tot een klantcontactsysteem. De criminelen hebben een bestand kunnen downloaden met daarop gegevens van meer dan zes miljoen klanten.