Netflix gaat veelal informatieve video's van andere mediapartijen op zijn streamingdienst aanbieden. Het zijn video's die je normaliter deels op bijvoorbeeld YouTube of de websites van de mediapartijen zou bekijken.

Dat heeft het bedrijf aangekondigd. De video's zullen onderwerpen als entertainment, eten, mode, ontwerp, wellness, reizen en meer bevatten, en kunnen maar 3 minuten tot wel 20 minuten duren. Het gaat om video's die al bestaan en compleet nieuwe video's die speciaal voor Netflix worden gemaakt.

Onder de mediabedrijven die content gaan leveren aan Netflix, vallen onder andere BuzzFeed (BuzzFeed Celeb, Tasty), People Inc. (Entertainment Weekly, Food & Wine, People, Travel + Leisure), Tastemade, Hearst Magazines (Elle, Cosmopolitan) en Condé Nast (Architectual Digest, Vanity Fair, Wired, Bon Appétit).

Op 3 augustus begint Netflix met dit nieuwe segment aanbieden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland. Over een release in Nederland en België wordt nog niet gesproken, maar het is niet ondenkbaar dat ze ook hier naar Netflix komen bij aanhoudend succes.

Netflix vindt zichzelf vaker opnieuw uit

Deze nieuwe vorm van content op Netflix mag geen grote verrassing heten: het streamingbedrijf breidt het aanbod de laatste tijd steeds verder uit, waarbij het bedrijf vooral de internetgeneratie aan lijkt te willen spreken.

Zo werden er dit jaar ook verticale video's aan de mobiele Netflix-app toegevoegd. Het gaat om een feed specifiek bedoeld voor verticale video's waarin clips uit films en series van Netflix getoond worden. Ook heeft het bedrijf aangegeven het aanbod aan videopodcasts uit te blijven breiden.