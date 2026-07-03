Capcom heeft de releasedatum van Onimusha: Way of the Sword een aantal weken voren gehaald. Toch blijft de releasemaand september, waardoor de game nog altijd in de druktste gamereleasemaand van dit jaar uitkomt.

De actiegame stond eigenlijk gepland voor een release op 25 september, maar dat is nu veranderd naar 4 september. De game verschijnt dan op PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Nintendo Switch 2 en pc.

Dat betekent dus dat de releasedatum drie weken naar voren is gehaald. Het is niet helemaal duidelijk waarom Capcom dat heeft gedaan, maar misschien is het om een erg drukke week qua releases te ontlopen. Toch is de gehele maand september uitzonderlijk druk dit jaar qua games.

Drukke september

In de oorspronkelijke releaseweek van Onimusha staan bijvoorbeeld Silent Hill Townfall, Control Resonant, de consoleversie van Dune: Awakening, Hot Wheels Infinite Rush en de Switch 2-versie van Hell is Us op de planning. In de week van 4 september staan The Blood of Dawnwalker en Orbitals klaar voor release. Andere games die in september uitkomen zijn onder andere Marvel's Wolverine en Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Het is niet elk jaar even druk qua gamereleases in september. Dit jaar is uitzonderlijk, omdat op 19 november Grand Theft Auto 6 uitkomt. Dit is een van de meest langverwachte games in jaren, en alle aandacht van het grootste gedeelte van de gameconsument gaat in november daar naar uit. Veel uitgevers willen die periode dan ook vermijden, en daarom komen veel games in september al uit. Mogelijk zorgt de vervroegde releasedatum van Onimusha: Way of the Sword ook dat er langer aandacht blijft hangen op die game.

Over Onimusha: Way of the Sword

Spelers verkennen in dit nieuwe deel in de langlopende Onimusha-reeks de historische Japanse hoofdstad Kyoto en nemen het op tegen allerlei monsterlijke wezens uit de onderwereld. In de huid van samoerai Miyamoto Musashi – die qua gelijkenis is gebaseerd op de overleden acteur Toshiro Mifune – wordt er flink met zwaarden gehakt. Een demo van de game is nu beschikbaar.

Hieronder is een eerder verschenen trailer van de game te zien, met de oude releasedatum nog.