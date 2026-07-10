Call of Duty: Black Ops en vervolg Call of Duty: Black Ops 2 zijn gisterenavond uitgekomen voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Oude tijden herleven, en de volgende multiplayermaps uit de games zijn onze favorieten.

Het was al bekend dat de games naar moderne PlayStation-consoles zouden komen, maar nu zijn ze daadwerkelijk verschenen via de PlayStation Store. De oorspronkelijke versies kwamen op PlayStation 3 uit maar zijn nooit beschikbaar gekomen voor de modernere PlayStation-consoles, terwijl ze op moderne Xbox-consoles wel speelbaar zijn via backward compatibility.

Tijdelijke korting voor PS Plus-leden

De games kost 40 euro per stuk, maar mensen met een PlayStation Plus-abonnement krijgen tijdelijk korting waardoor de games 20 euro per stuk zijn. Daarnaast kan er een uitbreidingspas worden aangeschaft voor 30 euro waarmee alle dlc-maps uit de multiplayer en Zombies worden ontgrendeld.

Verwarring over cross-play

Er is sinds release ook wat kritiek en verwarring over de PlayStation-versies van deze klassieke shooters. Zo was het niet helemaal duidelijk of er nu cross-play is tussen de PS5- en PS4-versies of niet.

Inmiddels lijken er genoeg mensen te hebben gemeld dat cross-play tussen de twee versies wel mogelijk is, en dat zelfs geboekte progressie te delen valt tussen de twee versies. Cross-play met de Xbox- en pc-versies is er sowieso niet.

Geen grafische verbeteringen

Ook over de prestaties van de games wordt hier en daar geklaagd. Ondanks dat het om games uit 2010 en 2012 gaat, zijn er geen verbeteringen doorgevoerd. Er is bijvoorbeeld geen mogelijk om het spel in 120 fps te spelen en ook de graphics zijn nog hetzelfde als vroeger. Het gaat dus echt om directe overzettingen van de oorspronkelijke games.

Die games worden wel gezien als twee van de beste multiplayershooters die er bestaan. Dat komt mede door het grote aantal sterke multiplayermaps in de games. Hieronder nemen we een paar van de beste multiplayermaps uit de spellen met je door - om herinneringen op te halen en je na te laten denken of je weer opnieuw in deze spellen wil duiken.

Firing Range (Black Ops 1)

Een van de beste maps uit de gehele Call of Duty-reeks is zonder twijfel Firing Range, een map uit de eerste Black Ops. Deze multiplayermap speelt zich af op een schietbaan in Cuba. De map is lekker compact, waardoor er altijd wel chaotische actie te beleven valt, met een toren in het midden die de persoon die er in zit overzicht geeft over een groot deel van de map.

Hijacked (Black Ops 2)

Hijacked is misschien we de beste map in de tweede Black Ops. De setting is lekker origineel: de map is namelijk gesitueerd op een luxe jacht midden op de oceaan. Het gaat om een van de kleinste maps uit de games, waardoor er veel snelle actie aan te pas komt. De verschillende verdiepingen geven de map toch de nodige tactische opties.

Summit (Black Ops)

Veel spelers zullen goede herinneringen hebben aan Black Ops-map Summit, al is het maar door het besneeuwde landschap waarop het zich afspeelt. In het midden van de map staat een gebouw met verschillende paden. Ook uniek is dat er een kabelwagen op de map te vinden is - ideaal om in te schuilen en de tegenstander te verrassen.

Standoff (Black Ops 2)

Standoff voelt als een typische, klassieke Call of Duty-game met verschillende gebouwen waar run-en-gunners en snipers mee uit de voeten kunnen. Het mooie is dat de map eigenlijk voor alle gamemodi geschikt is.

Nuketown (Black Ops en Black Ops 2)

Natuurlijk mag Nuketown niet ontbreken, de map die zo populair bleek dat hij al talloze keren is teruggekeerd in Call of Duty-games, waaronder vervolg Black Ops 2. Hierin bevinden spelers zich in een kleine woonwijk gemaakt als nucleaire testlocatie. Er staan twee huizen recht tegenover elkaar, en teams vallen elkaar dan ook meteen aan, wat voor een intens multiplayerpotje zorgt.

Raid (Black Ops 2)

Raid is een van de leukste maps in Black Ops 2, al is het maar omdat hij zich in een luxe villa in de Hollywood-heuvels afspeelt. Daarbij is er ruimte voor alle soorten spelers, of je nou het liefst van dichtbij schiet of van een afstand je sniper gebruikt. Het is zelfs een van de meest gebalanceerde maps in de gehele franchise.

Jungle (Black Ops)