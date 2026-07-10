Toho Studios heeft de eerste beelden van Godzilla Minus Zero getoond, het vervolg het geprezen Godzilla Minus One. De Japanse film draait vanaf 5 november in de bioscoop.

Het in 2023 verschenen Godzilla Minus One won verschillende prijzen, waaronder een Oscar voor Beste Visuele Effecten, en werd geprezen voor de menselijke kijk op Godzilla –een analogie voor de atoombom. De film bracht wereldwijd 116 miljoen dollar op, met een relatief klein budget.

Nieuwe dreiging

Godzilla Minus Zero wordt opnieuw geschreven en geregisseerd door Takashi Yamazaki en speelt zich twee jaar na de gebeurtenissen van de eerste film af. De eerste teaser-trailer hint naar een ‘nieuwe’ dreiging voor de mensheid, waarbij ook Godzilla weer opduikt.

Ook toont de teaser verschillende bekende personages uit Godzilla Minus One terug, waaronder Noda, gespeeld door Hidetaka Yoshioka, en Shikishima, vertolkt door Ryunosuke Kamiki. Naast Yoshioka en Kamiki keren ook Yuki Yamada (Shiro Mizushima), Kuranosuke Sasaki (Seiji Akitsu), Sakura Ando (Sumiko Ota) en Mio Tanaka (Tatsuo Hotta) terug.

Ook maakt Piece of Magic Entertainment bekend dat acteur en danser Min Tanaka de rol van bioloog Kanji Murakami vertolkt.