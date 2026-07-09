Netflix biedt weer een gratis proefperiode aan voor nieuwe klanten om de streamingdienst tijdelijk uit te testen zonder een cent kwijt te zijn.

Het bedrijf heeft bevestigd dat het deze proefperiode in bepaalde markten terug heeft laten keren. In 2020 stopte Netflix daarmee, maar nu is het dus weer beschikbaar - ook in Nederland en België. Zover bekend is de proefperiode niet in de Verenigde Staten beschikbaar.

De proefperiode is in ieder geval bedoeld voor nieuwe klanten die dus nog niet eerder een abonnement hebben gehad op de streamingdienst. Op een hulppagina van Netflix valt te lezen dat mensen die er voor in aanmerking komen, de optie voor de proefperiode te zien krijgen bij registratie.

Opvallend genoeg zijn er wisselende berichten te horen over de lengte van de proefperiode. Er wordt melding gemaakt van een week, maar ook van twee weken en een maand.