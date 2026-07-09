Het bedrijf heeft bevestigd dat het deze proefperiode in bepaalde markten terug heeft laten keren. In 2020 stopte Netflix daarmee, maar nu is het dus weer beschikbaar - ook in Nederland en België. Zover bekend is de proefperiode niet in de Verenigde Staten beschikbaar.
De proefperiode is in ieder geval bedoeld voor nieuwe klanten die dus nog niet eerder een abonnement hebben gehad op de streamingdienst. Op een hulppagina van Netflix valt te lezen dat mensen die er voor in aanmerking komen, de optie voor de proefperiode te zien krijgen bij registratie.
Opvallend genoeg zijn er wisselende berichten te horen over de lengte van de proefperiode. Er wordt melding gemaakt van een week, maar ook van twee weken en een maand.
Het is niet bekend waarom Netflix de gratis proefperiode na een krappe zes jaar terug laat keren. Mogelijk wil het bedrijf weer nieuwe leden werven en denkt dat het met deze proefperiode te kunnen doen.