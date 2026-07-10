We hebben de beste blik tot nu toe op de Samsung Galaxy Z Fold 8 gekregen dankzij gelekte renders van het vouwbare toestel.

De renders werden gedeeld door Android Headlines. Hoe zij daar aan komen, is niet bekend, maar het is zeer waarschijnlijk dat de renders een representatieve weergave van de uiteindelijke smartphone zijn.

Breder scherm

Zoals te zien is in de renders, zijn er bredere schermen en is de smartphone minder langwerpig. Dit geeft de vouwbare telefoon een vorm die een beetje doet denken aan een paspoort. Er gaan geruchten dat Apple's eerste vouwbare smartphone, de iPhone Ultra, een vergelijkbaar formaat aanhoudt.

Het geeft het beeld een verhouding van 16:10, dezelfde beeldverhouding als de tablets van Samsung. Aan de binnenkant zit een QHD+-paneel van 7,6 inch met een 4:3-beeldverhouding. Wanneer mensen de Galaxy Z Fold 8 openen, hebben ze al meteen een landschapsmodus voor zich zonder dat ze de smartphone hoeven te draaien.

Volgens geruchten zal de Galaxy Z Fold 8 draaien op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy. Beide panelen op de smartphonezouden een verversingssnelheid van 120 Hz hebben. Daarnaast zou de smartphone twee 50-megapixelcamera's aan de achterzijde hebben. Er zouden ook twee selfiecamera's zijn van 10 megapixels.

Onthulling op 22 juli