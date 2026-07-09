Er zijn koffiemachines die naast warme koffie ook koude koffiedranken kunnen zetten. Soms gaat het om een gewone ijskoffie op basis van espresso met ijsblokjes, soms om een cold brew-programma waarbij de machine koffie op een lagere temperatuur bereidt. In dit artikel vind je vijf koffiemachines waarmee je ook heerlijke ijskoffie kunt maken.

De’Longhi Eletta Explore

Met de De’Longhi Eletta Explore werk je met koffiebonen en een volautomatisch zetsysteem. Je kunt er warme koffiedranken mee zetten, maar ook koude dranken en cold brew. De machine heeft een ingebouwde bonenmaler, zet één of twee kopjes per keer en gebruikt een melkreservoir voor melkdranken. Voor koude koffie gebruikt dit model een cold-extractiesysteem waarbij de koffie met water op kamertemperatuur wordt gezet. Daardoor maak je niet alleen een warme espresso of cappuccino, maar ook een koude koffiedrank zonder dat je eerst zelf koffie hoeft te zetten en af te laten koelen. Het waterreservoir valt in de klasse 1,5 tot 2 liter en de machine werkt met een druk van 19 bar. Je bedient het apparaat via het scherm op de machine en kunt de instellingen gebruiken voor verschillende koffie- en melkdranken.

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Philips 5500 Series EP5541/50

De Philips 5500 Series EP5541/50 is een volautomatische koffiemachine voor koffiebonen. Je gebruikt hem voor warme koffierecepten en koude koffierecepten, waaronder varianten met melk via het LatteGo-systeem. De machine heeft een ingebouwde bonenmaler, een melkreservoir en een waterreservoir in de klasse 1,5 tot 2 liter. Je kunt twee kopjes per keer zetten, wat van pas komt wanneer je dezelfde drank twee keer achter elkaar nodig hebt. De pompdruk is 15 bar. Voor ijskoffie kies je uit de koude koffierecepten van het apparaat; bij melkdranken loopt de melk via het aparte melksysteem, zonder slangetjes die je los hoeft aan te sluiten. De machine is bedoeld voor bonen, maar de drankkeuze zit vooral in het automatische menu: je kiest het recept, waarna de machine de maling, waterdoorloop en melktoevoer uitvoert.

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JURA Z10 (EB) Volautomatische Espressomachine

De JURA Z10 (EB) is een volautomatische koffiemachine voor koffiebonen met een ingebouwde bonenmaler. Dit model zet warme, koude, lichte en zoete koffiespecialiteiten. In totaal staan er 51 specialiteiten op het menu, waaronder koude bereidingen. Je gebruikt de machine voor espresso, cappuccino en andere koffiedranken, maar ook voor cold brew-achtige dranken binnen het koude programma. Het waterreservoir valt in de klasse 2 liter of meer en de machine kan twee kopjes per keer zetten. Er is een melkfunctie aanwezig en de pompdruk is 15 bar. De molen past de maling aan op het gekozen drankje, zodat de machine niet voor elk recept op dezelfde manier maalt. Voor jou betekent dat vooral dat je koude koffie niet los hoeft te bereiden met een apart filter, een fles of een nacht in de koelkast. Je kiest de drank via de bediening en de machine voert de bereiding uit.

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De’Longhi ECAM470.85.MB Eletta Ultra

De De’Longhi ECAM470.85.MB Eletta Ultra is een volautomaat met bonenmaler, melkreservoir en een waterreservoir van 1,8 liter. Je gebruikt hem voor espresso, cappuccino en andere koffiedranken, maar ook voor cold brew. De machine werkt met 19 bar pompdruk en zet twee kopjes per keer. Voor koude koffiedranken hoef je geen aparte cold-brew-maker te gebruiken; de machine heeft recepten waarmee je koude koffie kunt maken, terwijl het melksysteem ook voor melkdranken wordt gebruikt. Het apparaat heeft een geïntegreerd scherm waarop je drankkeuzes en onderhoudsmeldingen ziet. Door het melkreservoir kun je melkdranken direct via de machine laten lopen. Je kunt ook heet water gebruiken, bijvoorbeeld wanneer je naast koffie een andere warme drank wilt bereiden. Dit model is vooral gericht op meerdere recepten vanuit één apparaat: bonen malen, koffie zetten en melk verwerken gebeuren binnen dezelfde machine.

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Krups Intuition Experience Hot & Cold EA879E

De Krups Intuition Experience Hot & Cold EA879E is een volautomatische koffiemachine voor koffiebonen. Je bedient hem via een touchscreen en kiest uit warme en koude koffierecepten. De machine heeft 36 personaliseerbare recepten en gebruikt Cold Brew Aroma Technology voor ijskoude dranken. Het waterreservoir heeft een inhoud van 2,5 liter en de machine kan twee kopjes per keer zetten. De pompdruk is 15 bar. Er zit een ingebouwde bonenmaler in, maar geen vast melkreservoir; bij melkdranken werk je dus niet met een geïntegreerde melkkan zoals bij sommige andere volautomaten. Je kunt koffiesterkte, hoeveelheid en temperatuur instellen. Voor ijskoffie kies je een koud recept en gebruik je ijsblokjes in je glas wanneer de bereiding daarom vraagt. De machine geeft ook onderhoudsmeldingen, zoals ontkalkingswaarschuwingen, zodat je niet zelf hoeft bij te houden wanneer dat onderdeel aan de beurt is.