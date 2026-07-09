Nintendo trekt op 30 september de stekker uit de smartphonegame Mario Kart Tour. Zover bekend zal de game dan niet meer speelbaar zijn.

Dat heeft het bedrijf deze week aangekondigd. Mensen kunnen dan ook geen nieuwe in-gamevaluta in de vorm van robijnen kopen, en ook een betaald abonnement is niet meer beschikbaar. Mensen die nog robijnen hebben kunnen deze wel nog uitgeven.

Het bedrijf heeft niet gesproken over het voortzetten van de game in een offline modus. Het is dan ook niet duidelijk of die er komt, maar zolang Nintendo geen aankondiging doet, kan men er van uitgaan dat Mario Kart Tour vanaf 30 september niet meer speelbaar is. Het stopgezette Animal Crossing: Pocket Camp Complete kreeg wel een offline modus.

Mario Kart Tour bestaat zeven jaar

Mario Kart Tour verscheen in 2019 voor smartphones. Het was de eerste (en nog altijd enige) Mario Kart-game die niet op een Nintendo-platform is verschenen. In principe heeft het spel wel een lang leven gehad, aangezien het bijna zeven jaar bestaat. In 2023 kwam er echter al geen nieuwe content meer voor het spel uit.

Veel van de parcoursen in de het spel zijn overigens toegevoegd aan Mario Kart 8 Deluxe, een Switch-game waarin spelers ook met Mario en andere personages in karts kunnen racen. Daar kwam op de Switch een uitbreidingspas voor uit met vele nieuwe circuits, waaronder dus een aantal uit Mario Kart Tour.

Wisselende nadruk op smartphonegames

Nintendo staat er om bekend dat het zijn games alleen op zijn eigen systemen uitbrengt, waaronder de Switch en Switch. Toch besloot het bedrijf in 2016 te experimenteren met het uitgeven van smartphonegames, mede dankzij de enorme toenemende populariteit van mobiele telefoons.

Het bedrijf gaf in 2016 bijvoorbeeld de sociale game Miitopia uit, alsmede de 2D-platformer Super Mario Run. Daarna zijn er smartphonegames in bekende Nintendo-franchises als Fire Emblem, Animal Crossing en Pikmin uitgegeven. De meeste van deze spellen zijn inmiddels weer offline gehaald. Een van de grootste succesverhalen was het samen met Niantic ontwikkelde Pokémon Go, al had het bedrijf daar zelf weinig mee te maken - al is het wel samen met The Pokémon Company eigenaar van de franchise.

Nintendo lijkt dan ook steeds minder interesse te hebben in het laten groeien van een publiek voor zijn games op smartphones. Een duidelijke reden heeft het bedrijf daar nooit voor gegeven, maar mogelijk heeft het te maken met het grote succes van de Switch-consoles, of de uitdagingen die komen kijken bij het aanbieden van veelal gratis spellen op smartphones en deze klanten alsnog over de streep trekken om in-game voor bepaalde zaken geld uit te geven.

Toch nog een mobiele strategie