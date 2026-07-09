00:00 Intro
00:25 Reactie op Theodoortje99
04:55 AC Black Flag: Resynced Release Party
12:00 De 'disc-loze' toekomst van PlayStation
30:50 Terug naar de dierenverhalen
36:45 Simons 'vechtcarrière'
44:30 Klaar met Marathon?
48:00 AC Black Flag: Resynced gespeeld
01:00:35 PS5 of XSX halen?
01:12:55 De geschreven brief
01:19:50 Hoeveel gamen wij per dag?
01:25:50 Simon is gesnapt en bellen met Sokkenman
01:28:55 Opnieuw Xbox-drama
01:52:55 Marvel Tōkon: Fighting Souls gespeeld
01:59:35 Pragmata-flitsreview
02:02:55 Outro
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