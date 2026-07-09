'Een PlayStation of Xbox kopen?' - Power-Up Podcast #23

Wie wat bewaard heeft wat! Wij zijn weer terug met een verse Pupcast en met al het verschrikkelijke nieuws van vorige week is deze rijk gevuld! Wij gaan het dus niet alleen uitgebreid hebben over de discloze toekomst van PlayStation, maar ook komt Xbox langs, hebben wij Assasins Creed Black Flag Resynced onder handen genomen en is Jacco aan de slag geweest met Marvel Tōkon: Fighting Souls! Benieuwd wat wij in deze ruim twee uur durende Pupcast te melden hebben? Check dan snel de aflevering, baklap!

Dit artikel is onderdeel van: → PlayStation

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