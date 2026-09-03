00:00 Intro / Rectificatie
02:45 RTL-koortsdroom
09:20 GTA 6-quote-opheldering
11:20 Inhoudsopgave
13:00 Extra Magazine-aankondiging
15:50 Swingen in Frankrijk
22:20 PUP-cadeau en Platinum Trofee
30:50 Gamescom-kater
37:30 Niche- en frikandelgames
43:25 Marvel's Wolverine-teaser
46:30 Onimusha: Way of the Sword
53:50 Fluitintermissie
55:35 Terug naar Onimusha
01:01:30 GTA 6 spelen op release?
01:06:30 Call of Duty: Modern Warfare 4
01:12:50 Achter de schermen bij het magazine
01:16:45 Outro (die te lang duurt, sorry)

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