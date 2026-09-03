GTA 6-gekte en Swingen in Frankrijk - Power-Up Podcast #29

Dat was me nog een gameweek! Niet alleen zijn wij uitgeblust van de Gamescom-week, ook de GTA 6-gameplayreveal heeft ons goed aan het werk gezet. Maar toch is er geen tijd om te rusten: er zijn 101 games die gereviewd en gepreviewd moeten worden! Zo is Simon diep in Onimusha gedoken, heeft hij een kleine teaser voor Marvel's Wolverine en is Martin losgegaan in Call of Duty: Modern Warfare 4! Uiteraard zijn we ook weer terug met ons wekelijkse portie onzin, zoals swingersdorpen in Frankrijk en RTL-koortsdromen. Benieuwd wat dit allemaal inhoudt? Check dan snel de aflevering, baklap!

Dit artikel is onderdeel van: → Grand Theft Auto 6

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