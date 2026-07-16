Aankomende augustus organiseren FromSoftware en Nintendo een netwerktest voor The Duskbloods, de aankomende game van de geprezen Elden Ring-ontwikkelaar.

Het gaat om een 'gesloten' netwerktest, wat betekent dat spelers wel een uitnodiging voor de test moeten ontvangen om er aan mee te kunnen doen. Aanmelden kan vanaf 22 juli. De test zelf wordt van 21 tot en met 23 augustus gehouden.

De test is bedoeld om de gameprestaties uitvoerig te testen. Op die manier komt de ontwikkelaar er bijvoorbeeld achter of de servers stabiel blijven bij veel spelers die tegelijkertijd online zijn, en of de balans van het spel wel in orde is. Gedurende de test worden potjes van acht spelers gehouden.

Gemaakt door FromSoftware

The Duskbloods werd begin 2025 al aangekondigd in een speciale Nintendo Direct waarin de eerste Switch 2-games werden getoond. Afgelopen juni werden tijdens een Nintendo Direct voor het eerst nieuwe beelden van de game getoond, die hieronder nog eens te zien zijn.

Zoals gezegd is de game ontwikkeld door FromSoftware, het Japanse bedrijf dat naam voor zichzelf heeft gemaakt met enorm uitdagende spellen, waaronder de Dark Souls-serie en Bloodborne. Met de openwereldgame Elden Ring scoorde de ontwikkelaar enkele jaren geleden nog een megahit.

Neem het op tegen andere spelers en de computer

The Duskbloods is een PvPvE-game, waarbij spelers het dus tegen elkaar en tegen computergestuurde vijanden opnemen. Maximaal acht spelers doen aan potjes mee. Na het kiezen van een personage in een hub-gebied wordt men naar een gebied getransporteerd waar er met andere spelers en vijanden gevochten wordt, al kan men soms ook samenwerken om vijanden te verslaan.

Spelers besturen een 'Bloodsworn', wezens die dankzij een speciaal bloed dat in hun lichaam zit meer krachten tot hun beschikking hebben dan reguliere mensen. Ondertussen is het einde van de mensheid nabij, en bestaat de wereld uit verschillende tijdperken, wat voor een mengelmoes van stijlen zorgt.

Alleen voor Nintendo Switch 2