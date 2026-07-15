Nintendo’s Splatoon staat voornamelijk bekend om de multiplayermodi uit de drie inmiddels uitgebrachte spellen, maar met Splatoon Raiders wordt het roer wat omgegooid. Dit is een singleplayergame, en samen met bol mogen wij een exemplaar van de Switch 2-game weggeven.

Niet alleen met hoeveel mensen je speelt is anders in Splatoon Raiders - al is co-op met drie medespelers wel mogelijk. Het stedelijke Splatville wordt namelijk ingeruild voor de Spiralite Islands, waar je als een techneut-octoling met het radiotrio Deep Cut gestrand bent. Door op raids te gaan op de verschillende eilanden verzamel je schatten, waarmee later de schuld die Splatville op heeft gebouwd afbetaald kan worden.

Die raids voer je dus als een zelf aan te kleden octoling uit, en voor die besturing is die van de voorgaande Splatoon-games vrijwel geheel overgezet. Alleen vuur je je verftanks dus niet leeg op andere spelers, maar op hordes van visachtige Salmonids.

Ondergetekende heeft Raiders al even mogen spelen alvorens de release, en kwam daar redelijk warm van terug.

“Voor degenen die net als ik altijd nieuwsgierig zijn geweest naar Splatoon, maar nooit getrokken werden door het multiplayeraspect, lijkt Raiders in ieder geval een goede middenweg te presenteren. De gameplay zelf is niet aangetast, maar werkt fantastisch in een singleplayerervaring, en de vele upgrades die je gedurende de game vrijspeelt geven daar steeds meer diepte aan.”

“Ik hoop vooral dat de game op mechanisch gebied wat meer uitdaging en variatie kan bieden, waardoor deze opzichzelfstaande ervaring op hetzelfde niveau als de befaamde uitbreidingen van de hoofddelen komt te staan. Maar misschien ga ik hierdoor die met terugwerkende kracht ook nog checken.”

We geven de game dus weg, voordat die op 23 juli - volgende week - uitkomt. We versturen de code nog deze week, zodat je de game alvorens de release kunt pre-orderen bij bol.