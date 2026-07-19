Snelheidsduivels kunnen zich al sneller dan verwacht opmaken voor Hot Wheels Infinite Rush; de racegame komt namelijk al op 10 september uit.

Toen de game eerder dit jaar werd aangekondigd, werd er nog een releasedatum van 24 september naar buiten gecommuniceerd, maar dat is nu dus 10 september geworden. Door de Ultimate Edition van de game te reserveren kunnen mensen zelfs al op 7 september aan de slag.

Open gebieden met loopings en kurkentrekkers

Hot Wheels Infinite Rush is een openwereldracer - een beetje vergelijkbaar met de Forza Horizon-games dus - met vier vrij verkenbare eilanden met elk een unieke visuele identiteit. De game zit vol met race-uitdagingen, verborgen verzamelitems en een hoop plezier.

Doordat het spel op de Hot Wheels-speelgoedfranchise is gebaseerd biedt de game daarbij erg speelse gameplay, met circuits die uitmonden in duizelingwekkende kurkentrekkers en loopings.

Daarbij bevat het spel ook vier verschillende voertuigenklassen, met elk unieke besturing en upgradesystemen. Er zitten in totaal meer dan 150 voertuigen in het spel.