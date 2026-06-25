Deze week stapt Fox McCloud na vele jaren weer in een Arwing, en om dat te vieren mogen wij samen met bol een Switch 2-exemplaar van Star Fox weggeven. Dan kun jij samen met hem op pad.

De ‘terugkeer’ van Star Fox werd eerder dit jaar ingeluid toen Fox McCloud voorbij vloog in de Super Mario Galaxy Movie, waarna het niet al te lang duurde voordat Nintendo een nieuwe game met die vos in de hoofdrol aankondigde.

Alhoewel, écht nieuw kun je Star Fox (2026) niet per se noemen. De game betreft namelijk een vrij regelrechte remake van Star Fox 64 - in Europa bekend als Star Fox: Lylat Wars - al zijn er wel een aantal cutscenes toegevoegd die het verhaal wat uitbouwen, en begint de game met een gloednieuwe proloogmissie waarin je speelt als James McCloud - de vader van Fox.

Verder zijn de graphics van het spel natuurlijk ontzettend opgepoetst, met ontwerpen die iets minder cartoonesk zijn dan je na de Mario-film wellicht verwacht. Maar Fox, Falco Lombardi, Slippy Toad en Peppy O’Hare sluiten nu wél naadloos aan bij de ontwerpen die voor de originele promotie werden gebruikt.

Cody heeft de afgelopen tijd al in een Arwing doorgebracht, en geeft Star Fox een 8 in zijn review:

“Star Fox is terug, en misschien wel beter dan ooit. Deze remake behoudt alles wat Lylat Wars zo geliefd maakte, terwijl de verbeterde besturing en presentatie eindelijk recht doen aan het origineel. Het resultaat is niet alleen een geslaagde terugkeer, maar ook het sterkste argument voor de toekomst van de serie.”