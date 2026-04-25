Square Enix heeft bevestigd dat er aan een Nintendo Switch 2-versie van de populaire mmo Final Fantasy 14 wordt gewerkt.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 22:39

Het bedrijf hintte al geruime tijd naar een Switch 2-versie, maar een officiële aankondiging bleef tot gisteren uit. De ceo van het bedrijf, Takashi Kiryu, kondigde gisteren Final Fantasy 14 Fan Festival echter aan dat de Switch 2-versie in augustus van dit jaar gepland staat. Ook moet er eerst een early access-versie van een maand tijd beschikbaar komen om de stabiliteit van de servers te testen.

De Switch 2-versie zal een los abonnement vereisen in samenspraak met Nintendo, al kunnen mensen die nog overgebleven abonnementstijd hebben en willen overstappen naar de Switch 2-versie wel vijftig procent korting krijgen op hun nieuwe abonnement. Een Switch Online-lidmaatschap is echter niet nodig.

Tijdens het evenement werd ook Evercold aangekondigd, de 8.0-uitbreiding van Final Fantasy 14. Deze uitbreiding komt in januari 2027 uit. De uitbreiding bevat twee nieuwe jobs, namelijk 'tank' en 'physical ranged DPS', en een stijging van de levelcap naar 110. Ook zullen er nieuwe gebieden, waaronder nieuwe steden, te verkennen zijn. Natuurlijk zijn er ook nieuwe kerkers en raids.