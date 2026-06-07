De makers van de app Wipr hebben een nieuwe functie binnen deze app uitgebracht, Filtr, waarmee je je iPhone, iPad en Mac zo gooed als advertentievrij maakt - niet alleen in Safari, maar ook in apps.

Wipr bestaat al een tijdje en is specifiek bedoeld om advertenties in Safari te blokken op je iPhone - een adblocker dus, net zoals je mogelijk in je browser op je pc of laptop aan hebt staan. Deze app kan voor 5 euro gebruikt worden.

Binnen Wipr komt nu Filtr beschikbaar, dat gebruikmaakt van een nieuwe feature binnen iOS 26 en macOS 26 waarmee netwerkverkeer kan worden gefilterd. Filtr kan daardoor niet alleen apps in de browser weren, maar ook in de diverse apps die je gebruikt.

De maker van Filtr benadrukt dat de app geheel lokaal draait en dat er ook geen persoonlijke gegevens worden verzameld, waardoor privacy voorop staat. De service werkt al bijna naadloos, al zijn er soms nog wat problemen met advertenties van bedrijven als Meta en Google, omdat die advertenties vaak op dezelfde servers als de app zelf draaien.