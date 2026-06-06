Monster Hunter Wilds verschijnt op de Nintendo Switch 2, zo heeft Capcom aangekondigd.

Dat werd via een tweet gemeld. De Switch 2-versie is nu in ontwikkeling, maar meer informatie - bijvoorbeeld wanneer de game precies uitkomt - werd niet gegeven. Het spel verscheen begin vorig jaar al voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc.

Afgelopen nacht tijdens de Summer Game Fest-liveshow werd tevens een uitbreiding voor Monster Hunter Wilds aangekondigd, genaamd Ascendance. Volgens Capcom gaat het om een gigantische uitbreiding. De trailer toont in ieder geval een nieuw gebied dat hoog in de lucht zweeft. Ook wordt er gehint naar een gigantisch nieuw monster om op te jagen. De uitbreiding komt in de loop van 2027 uit.