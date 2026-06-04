De uitgestelde Nintendo Switch 2-versie van de geprezen openwereldgame Elden Ring verschijnt op 28 augustus.

Dat werd vanmiddag op social media aangekondigd. Het gaat om de 'Tarnished Edition', oftewel extra content bovenop het hoofdspel en uitbreiding Shadow of the Erdtree. Denk aan twee nieuwe klassen, nieuwe uitrusting en de mogelijkheid om Torrent aan te passen. Deze extra content zal ook door mensen die de game op een ander systeem hebben gekocht kunnen worden.

Elden Ring verscheen in 2022 al op PlayStation- en Xboox-consoles alsmede pc. De game pakt het soulslike genre waar ontwikkelaar FromSoftware om bekend staat, en combineert dit met een open spelwereld. Het voordeel daarvan is dat wanneer spelers vastlopen bij een lastige vijand, ze een andere plek in de spelwereld kunnen verkennen.

Spelers verkennen in de game het uitgestrekte The Lands Between, dat vol zit met uitdagende kerkers, kastelen en een grote verscheidenheid aan monsters. Daarbij bepaalt men zelf de uitrusting en wapens die men draagt, alsmede welke aspecten van het personage verder uitgewerkt worden. De ene speler zal bijvoorbeeld vooral met zwaarden vechten, terwijl de andere speler eerder magie gebruikt.

Overigens wordt er ook al geruime tijd gewerkt aan een live-action verfilming van Elden Ring. De film zal vanaf 3 maart 2028 in bioscopen draaien en ook een IMAX-release krijgen. Onder de castleden vallen onder andere Kit Connor, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Jonathan Pryce en Ben Whishaw. De regie is in handen van Alex Garland - bekend van Civil War en Ex Machina. De film wordt geproduceerd door A24.