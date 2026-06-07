De animatieserie Devil May Cry - gebaseerd op de gelijknamige gamereeks - zal een derde seizoen krijgen op Netflix.

Het tweede seizoen is eerder dit jaar op de streamingdienst verschenen, maar showrunner Adi Shankar - die eerder ook aan de Castlevania-animatieserie werkte - heeft inmiddels bevestigd dat er een derde seizoen komt. Daarmee lijkt hij zo goed als te bevestigen dat het derde seizoen tevens de laatste wordt.

In een tweet vergelijkt Shankar de serie met Dante's beroemde epos De Goddelijke Komedie. Hij noemt seizoen één 'Inferno', seizoen twee 'Purgatorio' en het aankomende derde seizoen 'Paradiso'. "Deze drie seizoenen creëren de 'Force Edge Saga'. Sinds het ontstaan is deze saga ontworpen als een filmtrilogie, vermomd als televisieserie."