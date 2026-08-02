Super Mario Sunshine - een 3D-platformer die oorspronkelijk voor de Nintendo GameCube verscheen - komt op 13 augustus naar Nintendo Switch en Switch 2 via Nintendo Switch Online.

Dat heeft Nintendo eerder deze week aangekondigd. Op 13 augustus zal Super Mario Sunshine op de Nintendo GameCube-app op Switch- en Switch 2-consoles verschijnen. Deze app kan alleen gedownload worden door mensen die een abonnement op zowel Nintendo Switch Online als het uitbreidingspakket hebben.

Was al onderdeel van Super Mario 3D All-Stars

Het is niet voor het eerst dat Super Mario Sunshine speelbaar wordt op Switch-consoles. Enkele jaren geleden maakte de game onderdeel uit van een collectie op de Switch, samen met Super Mario 64 en Super Mario Galaxy. Die game werd echter maar voor een beperkte tijd verkocht.

Mensen die deze collectie niet aangeschaft hebben, kunnen binnenkort dus alsnog de game spelen via Switch Online. Super Mario 64 stond al op de dienst, en Super Mario Galaxy kan ook gekocht worden op de Switch eShop.

Vakantie op tropisch eiland

Super Mario Sunshine komt in ieder geval op een toepasselijk moment uit, aangezien het spel een zomerse vibe heeft. Dat komt omdat Mario samen met zijn vrienden op vakantie gaat naar een tropisch eiland, waar al snel blijkt dat een dubbelganger chaos veroorzaakt. Mario krijgt een soort waterspuit op zijn rug, F.L.U.D.D. genaamd, waarmee hij de omgeving moet schoonspuiten.

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