De eerste details over de aankomende nieuwe Call of Duty-game voor aankomend najaar komen naar buiten. Zo is er een livestream gestart waarmee de setting bevestigd wordt en komt het spel naar verluidt ook naar de Nintendo Switch 2.

Om met dat laatste te beginnen: betrouwbare insider Nate the Hate claimt op Reddit dat het spel aankomend najaar naar Switch 2 komt. Microsoft maakte voor de overname van Call of Duty-uitgever Activision Blizzard een deal waarin stond dat de reeks tien jaar lang naar Nintendo-consoles moest komen. Dat is vooralsnog niet gebeurd, maar aankomend najaar zou het nieuwe spel dus wel naar de Switch 2 komen.

Verder heeft de eveneens betrouwbare leaker Billbil-kun een wazige versie van de cover van de game gelekt. Ook is er een officiële livestream online gekomen waarmee de setting waar eerst al geruchten over gingen bevestigd lijkt te worden, namelijk Korea.