Om met dat laatste te beginnen: betrouwbare insider Nate the Hate claimt op Reddit dat het spel aankomend najaar naar Switch 2 komt. Microsoft maakte voor de overname van Call of Duty-uitgever Activision Blizzard een deal waarin stond dat de reeks tien jaar lang naar Nintendo-consoles moest komen. Dat is vooralsnog niet gebeurd, maar aankomend najaar zou het nieuwe spel dus wel naar de Switch 2 komen.
Verder heeft de eveneens betrouwbare leaker Billbil-kun een wazige versie van de cover van de game gelekt. Ook is er een officiële livestream online gekomen waarmee de setting waar eerst al geruchten over gingen bevestigd lijkt te worden, namelijk Korea.
Voor meer details over Call of Duty: Modern Warfare 4 - als de game daadwerkelijk zo gaat heten - hoeven fans waarschijnlijk niet lang meer te wachten. Volgende week worden zowel Summer Game Fest als de Xbox Games Showcase uitgezonden, al is het ook mogelijk dat Activision voor die presentaties al het een en ander uit de doeken doet. Onlangs hintte het bedrijf nog naar een spoedige aankondiging.