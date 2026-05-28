De Europese Commissie heeft Temu een boete van 200 miljoen euro gegeven. Volgens Brussel verkoopt de Chinese webwinkel producten die in de EU niet zijn toegestaan, zoals babyspeelgoed dat niet voldoet aan de Europese veiligheidseisen. Temu zou te weinig doen om zulke producten van het platform te weren.

Volgens de Commissie is de kans “zeer groot” dat Europese klanten op Temu artikelen tegenkomen die illegaal zijn binnen de EU. Bij opladers zou het bijvoorbeeld gaan om “een zeer hoog percentage” dat niet aan de Europese veiligheidsregels voldoet.

Ook bij babyspeelgoed ziet de Commissie flinke risico’s. Een groot deel van het aanbod zou een gemiddeld tot hoog veiligheidsrisico vormen. Dat komt onder meer doordat sommige producten te veel chemische stoffen bevatten. Daarnaast zijn er artikelen waarvan kleine onderdelen kunnen loslaten, waardoor jonge kinderen zich erin kunnen verslikken.

De boete is de hoogste die de Europese Commissie tot nu toe heeft opgelegd vanwege overtreding van de DSA. Die Europese techwet moet ervoor zorgen dat grote onlineplatforms hun gebruikers beter beschermen. De vorige hoogste boete onder deze wet ging naar X en bedroeg 120 miljoen euro.

Dat de boete voor Temu zo stevig uitvalt, heeft volgens de Commissie te maken met de aard van de overtreding en de mogelijke gevolgen voor Europese consumenten. Brussel noemt de aanpak van de webwinkel “een bijzonder ernstige overtreding van de DSA”.

Actieplan