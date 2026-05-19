Nintendo heeft vannacht Pictonico aangekondigd, een Wario Ware-achtige smartphonegame waarin allerlei kleine spelletjes zitten die gemaakte foto's op je telefoon gebruiken.

Het spel, dat vanaf 28 mei op iOS en Android verkrijgbaar is, bevat tachtig minigames die vergelijkbaar zijn met de minuscule, ludieke spelletjes uit de Wario Ware-games. Denk bijvoorbeeld aan op het scherm swipen om iets te eten of over een lamp wrijven om een geest tevoorschijn te toveren.

Het grote verschil met Wario Ware is dat de kleine spellen in Pictonico zelfgemaakte foto's gebruiken, die vervolgens in de graphics van de spellen verwerkt worden. Mensen kunnen eerder gemaakte foto's van henzelf of vrienden en familie die op de smartphone staan gebruiken, of nieuwe foto's maken. Het bedrijf benadrukt dat de foto's niet naar Nintendo worden gestuurd.