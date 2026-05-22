Er wordt gewerkt aan een Lego-set gebaseerd op Nintendo-gamefranchise Donkey Kong.

Dat bleek uit een korte teaser die vandaag op social media is geplaatst. Daarin is een Lego-versie van een tonnetje uit de Donkey Kong-games te zien. Daarbij wordt gemeld dat een Lego-versie van Donkey Kong spoedig 'uitrolt'. Meer details zijn er nog niet.

Nintendo en Lego werken al jaren samen. Zo zijn er veel verschillende interactieve Lego-sets gebaseerd op Super Mario verschenen, maar zijn er ook statische sets gebaseerd op de platformfranchise, The Legend of Zelda, en verschillende Nintendo-consoles en -handhelds verschenen. Ook van Pokémon worden inmiddels Lego-sets gemaakt.