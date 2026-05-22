Dat bleek uit een korte teaser die vandaag op social media is geplaatst. Daarin is een Lego-versie van een tonnetje uit de Donkey Kong-games te zien. Daarbij wordt gemeld dat een Lego-versie van Donkey Kong spoedig 'uitrolt'. Meer details zijn er nog niet.
Nintendo en Lego werken al jaren samen. Zo zijn er veel verschillende interactieve Lego-sets gebaseerd op Super Mario verschenen, maar zijn er ook statische sets gebaseerd op de platformfranchise, The Legend of Zelda, en verschillende Nintendo-consoles en -handhelds verschenen. Ook van Pokémon worden inmiddels Lego-sets gemaakt.
Donkey Kong lijkt de laatste jaren weer steeds belangrijker voor Nintendo te worden. Afgelopen zomer verscheen het spel Donkey Kong Bananza voor de Nintendo Switch 2, en de aap heeft ook een belangrijke rol in de Super Mario-animatiefilms. Er gaan zelfs geruchten dat Donkey Kong zijn eigen spin-off-film krijgt.