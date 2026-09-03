TP-Link heeft tijdens de IFA in Berlijn zijn eerste twee wifi 8-producten laten zien: de router Archer 8 Ultra en het mesh-systeem Deco 8 Ultra. Beide apparaten moeten volgens de fabrikant zorgen voor een sterkere, stabielere en betrouwbaardere wifiverbinding in huis.

TP-Link noemt de reeks de eerste complete wifi 8-productlijn ter wereld. De Archer 8 Ultra is vanaf 30 september 2026 in een aantal regio's te voorbestellen, de rest van de line-up volgt in de loop van 2027. Waar de producten vanaf 30 september precies voor te bestellen zijn, heeft TP-Link niet bekend gemaakt.

Waarom wifi 8

Wifi 8 moet niet zozeer voor hogere topsnelheden zorgen, maar vooral de problemen aanpakken waar gebruikers in de praktijk tegenaan lopen: een zwak signaal in de hoeken van het huis, een trage verbinding zodra er veel apparaten tegelijk verbinding maken, en storing die de verbinding instabiel maakt. De nieuwe standaard is gebaseerd op de nog niet definitieve IEEE 802.11bn-standaard. TP-Link combineert daarbij wifi 8-chipsets van Broadcom, Qualcomm en MediaTek met eigen hardware- en software-ontwikkeling, aangestuurd vanuit de Verenigde Staten.

StabilityEngine moet zorgen voor een stabiel netwerk

De kern van beide apparaten is een systeem dat TP-Link StabilityEngine noemt. Die techniek moet de dekking vergroten, drukte op het netwerk beter verdelen en storing verminderen, zodat de verbinding in huis consistenter blijft. Dat gebeurt onder meer met Enhanced Long Range en Distributed Resource Units, die de dekking aan de randen van de woning moeten vergroten en de uploadprestaties verbeteren voor apparaten die verder weg staan en weinig stroom gebruiken. Non-Primary Channel Access moet het netwerk responsief houden wanneer meerdere apparaten tegelijk verbinding maken. Unequal Modulation en nieuwe modulatie- en coderingsschema's moeten er verder voor zorgen dat de doorvoersnelheid ook bij storing op peil blijft.

De twee eerste modellen

De Archer 8 Ultra is een tri-band router met een gecombineerde draadloze snelheid tot 19 Gbps en bekabelde aansluitingen tot 10 Gbps. Het apparaat heeft 18 interne antennes, die volgens TP-Link moeten zorgen voor een gelijkmatige dekking door de hele woning.

Het Deco 8 Ultra-mesh-systeem is eveneens tri-band en haalt een gecombineerde draadloze snelheid tot 22 Gbps, met bekabelde aansluitingen tot 10 Gbps. Een set van drie exemplaren dekt volgens de fabrikant tot zo'n 900 vierkante meter en ondersteunt meer dan tweehonderd verbonden apparaten tegelijk.

Vormgeving als uitgangspunt

Routers worden vanwege hun uiterlijk vaak weggestopt, wat niet ten goede komt aan de prestaties. TP-Link zegt dat wifi 8 de aanleiding was om dat anders aan te pakken: beide apparaten zijn ontworpen in Californië en zijn bedoeld om zichtbaar neergezet te worden, op de plek waar ze het beste signaal geven. De Archer 8 Ultra heeft een sobere, hoekige vormgeving met een tweekleurig rooster dat dieptewerking moet geven, en een lichtgloed in plaats van de gebruikelijke knipperende ledjes. Het Deco 8 Ultra-systeem bouwt voort op de bekende Deco-vormgeving, met ronde randen, een compact formaat en een combinatie van een matte onderkant en een glanzende bovenkant.

"We zijn gestopt met het bouwen van een netwerkapparaat en zijn gaan ontwerpen voor de woning", aldus Gary Chang, hoofd industrieel ontwerp op het TP-Link-hoofdkantoor in Irvine. "Wanneer het ontwerp van een router iets wordt dat mensen graag in het zicht zetten, komt hij precies te staan waar hij het beste presteert."

Beschikbaarheid en prijzen