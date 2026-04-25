Je typt het waarschijnlijk tientallen keren per dag in: .nl. Maar wist je dat ons nationale achtervoegsel op het internet op deze dag precies 40 jaar bestaat? Op 25 april 1986 werd .nl namelijk officieel goedgekeurd.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 15:32

Je kunt het je nu bijna niet voorstellen, maar het internet was ooit overzichtelijk. Heel overzichtelijk. Halverwege de jaren '80 waren er wereldwijd zo'n 25.000 computers met elkaar verbonden. Om die uit elkaar te houden, had elke computer een unieke naam van 7 tekens. Je voelt het al aankomen: dat systeem liep al snel gigantisch vast.

Pionieren met de hand

De oplossing kwam van Nederlandse bodem. Piet Beertema, destijds werkzaam bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), kwam op het slimme idee om met landencodes te gaan werken. Hij vroeg het .nl-topleveldomein aan. En met succes: Nederland werd daarmee het allereerste land buiten de Verenigde Staten met een eigen, actief landendomein. Natuurlijk werd cwi.nl de allereerste geregistreerde website.

Beertema deelde zijn uitvinding via een handig doe-het-zelf-pakket met zijn Europese collega's, waardoor al snel de rest van Europa volgde. "Het was pionierswerk. We begonnen eigenlijk met niets," aldus Beertema.

Van handwerk naar 4 miljard kliks per dag

De eerste tien jaar beheerde Beertema alle registraties helemaal zelf, met de hand. Hij was verantwoordelijk voor zo'n beetje de eerste 10.000 websites. Maar het internet groeide explosief. Om alles in goede banen te leiden, werd in 1996 de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) opgericht. Die zorgt er onder meer voor voor dat jij razendsnel op de juiste website of bij het juiste e-mailadres uitkomt als je .nl intikt. Dat zogeheten resolving gebeurt nu meer dan 4 miljard keer per dag.

Explosieve groei: meer dan 6 miljoen domeinen

De echte klapper kwam in 2003. Tot die tijd mochten alleen bedrijven en organisaties met een KVK-inschrijving een .nl -domein claimen. Toen de poorten in 2003 ook open gingen voor particulieren, ging het hard. Inmiddels zijn we de grens van 6 miljoen .nl-domeinnamen ruim gepasseerd. Daarmee staat ons kleine kikkerlandje wereldwijd op de vierde plek van grootste landendomeinen.

Dit zijn de 10 eerste.nl-domeinnamen cwi.nl – 1 mei 1986 (Centrum voor Wiskunde & Informatica)

hse.nl – 17 mei 1986 (Hogeschool Eindhoven)

nlr.nl – 5 juni 1986 (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)

hsa.nl – 8 juni 1986 (Hogeschool Alkmaar)

kub.nl – 26 juni 1986 (Katholieke Universiteit Brabant)

nih.nl – 28 juni 1986 (Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek)

kun.nl – 7 juli 1986 (Katholieke Universiteit Nijmegen)

kvi.nl – 12 juli 1986 (Kernfysisch Versneller Instituut)

hzeeland.nl – 19 augustus 1986 (Hogeschool Zeeland)

stc.nl – 30 augustus 1986 (Scheepvaart en Transport College)

