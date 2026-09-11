Simpel richt zich met zijn glasvezelaanbod op consumenten die vooral snel en betaalbaar internet willen, zonder tv-pakketten of andere extra's. Er is keuze uit drie snelheden. De prijzen verschillen per netwerk: volgens Simpel is het abonnement via Open Dutch Fiber het goedkoopst. Op het Delta-netwerk, waar Simpel ook levert, zijn de prijzen hoger.
Of Simpel ook via de netwerken van KPN en Glaspoort komt, heeft Odido niet bekendgemaakt. Voor nu kun je op adressen waar Open Dutch Fiber- of Delta-glasvezel ligt via een postcodecheck bekijken of Simpel beschikbaar is; er wordt geen nieuwe glasvezel aangelegd voor een abonnement.
Voor Open Dutch Fiber past de komst van Simpel in de strategie om een open netwerk aan te bieden waarop meerdere providers hun diensten leveren. Naast Simpel zit onder meer Budget Thuis al op het netwerk. Volgens ODF ontstaat zo meer keuze en concurrentie voor de consument.
Bron: Emerce