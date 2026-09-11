Simpel, onderdeel van Odido, biedt zijn nieuwe glasvezelabonnement vanaf de lancering direct aan op het open netwerk van Open Dutch Fiber. Daardoor kunnen meer Nederlandse huishoudens kiezen voor een goedkoper internetabonnement van Simpel — mits Open Dutch Fiber-glasvezel in de straat ligt.

Simpel richt zich met zijn glasvezelaanbod op consumenten die vooral snel en betaalbaar internet willen, zonder tv-pakketten of andere extra's. Er is keuze uit drie snelheden. De prijzen verschillen per netwerk: volgens Simpel is het abonnement via Open Dutch Fiber het goedkoopst. Op het Delta-netwerk, waar Simpel ook levert, zijn de prijzen hoger.

Of Simpel ook via de netwerken van KPN en Glaspoort komt, heeft Odido niet bekendgemaakt. Voor nu kun je op adressen waar Open Dutch Fiber- of Delta-glasvezel ligt via een postcodecheck bekijken of Simpel beschikbaar is; er wordt geen nieuwe glasvezel aangelegd voor een abonnement.