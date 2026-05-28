TP-Link onthult zijn eerste wifi 8-router: de Archer 8. Het apparaat is gebaseerd op de nieuwe IEEE 802.11bn-standaard en richt zich op stabiele verbindingen in drukke thuisnetwerken, niet op theoretische topsnelheden in laboratoria. Lancering staat gepland voor oktober 2026.

Wifi 8 komt eraan en TP-Link is er vroeg bij. Het bedrijf kondigde vandaag de Archer 8 aan, zijn eerste router op basis van de nieuwe IEEE 802.11bn-specificatie. Die standaard staat officieel bekend als wifi 8 en heeft een andere insteek dan zijn voorgangers. Waar wifi 6 en wifi 7 vooral inzetten op hogere theoretische snelheden, is wifi 8 ontworpen voor stabiele verbindingen in drukke thuisnetwerken met veel apparaten, muren en interferentie.

Foto: TP-Link

Wat wifi 8 anders doet

De Archer 8 brengt een reeks verbeteringen die bij wifi 7 nog ontbraken. TP-Link deed interne labtests en meldt meetbare winsten op protocolniveau. Verbeterde modulatie en codering levert tot 33 procent hogere doorvoer op grotere afstand. Unequal modulation, een techniek die de consistentie verbetert als de signaalkwaliteit varieert over spatial streams, voegt daar nog eens tot 24 procent aan toe.

Voor huizen met meerdere verdiepingen is de verbeterde ontvangstgevoeligheid relevant: TP-Link rapporteert 1 tot 3 dB winst op de 5GHz- en 6GHz-banden door verfijnde RF-optimalisatie. In omgevingen met meerdere access points levert betere spatial reuse-coördinatie tot 15 procent hogere doorvoer op. Concrete prijs en volledige specificaties maakt TP-Link pas later bekend.

Foto: TP-Link

Meer dan alleen de router

De Archer 8 is de eerste stap in een breder portfolio. Naast de router kondigt TP-Link ook de Deco 8 aan, een mesh-systeem gepland voor Q1 2027, en de Roam 8, een reisrouter die in Q2 2027 moet verschijnen, samen met een reeks range-extenders en adapters. Wie alvast wil vergelijken wat er nu beschikbaar is op het gebied van draadloze routers, kan terecht op Kieskeurig.nl.

Toekomstmuziek