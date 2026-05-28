Wifi 8 komt eraan en TP-Link is er vroeg bij. Het bedrijf kondigde vandaag de Archer 8 aan, zijn eerste router op basis van de nieuwe IEEE 802.11bn-specificatie. Die standaard staat officieel bekend als wifi 8 en heeft een andere insteek dan zijn voorgangers. Waar wifi 6 en wifi 7 vooral inzetten op hogere theoretische snelheden, is wifi 8 ontworpen voor stabiele verbindingen in drukke thuisnetwerken met veel apparaten, muren en interferentie.
Wat wifi 8 anders doet
De Archer 8 brengt een reeks verbeteringen die bij wifi 7 nog ontbraken. TP-Link deed interne labtests en meldt meetbare winsten op protocolniveau. Verbeterde modulatie en codering levert tot 33 procent hogere doorvoer op grotere afstand. Unequal modulation, een techniek die de consistentie verbetert als de signaalkwaliteit varieert over spatial streams, voegt daar nog eens tot 24 procent aan toe.
Voor huizen met meerdere verdiepingen is de verbeterde ontvangstgevoeligheid relevant: TP-Link rapporteert 1 tot 3 dB winst op de 5GHz- en 6GHz-banden door verfijnde RF-optimalisatie. In omgevingen met meerdere access points levert betere spatial reuse-coördinatie tot 15 procent hogere doorvoer op. Concrete prijs en volledige specificaties maakt TP-Link pas later bekend.
Meer dan alleen de router
De Archer 8 is de eerste stap in een breder portfolio. Naast de router kondigt TP-Link ook de Deco 8 aan, een mesh-systeem gepland voor Q1 2027, en de Roam 8, een reisrouter die in Q2 2027 moet verschijnen, samen met een reeks range-extenders en adapters.
Toekomstmuziek
Wifi 8 staat nog in de beginfase en de Archer 8 is vooralsnog een aankondiging zonder prijs. Toch is het interessant dat TP-Link zo vroeg met een compleet portfolio-plan komt. De nadruk op verbindingsstabiliteit in plaats van pieksnelheid sluit aan bij wat veel gebruikers in de praktijk knelt: niet de maximale snelheid, maar het wegvallen van de verbinding op de bovenverdieping of onder belasting van tientallen apparaten. Of de Archer 8 die verwachting inlost, wordt duidelijk na de release in oktober 2026.