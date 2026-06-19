Toch afzien van je online aankoop? Webshops moeten hier nu een knop voor hebben

Vanaf vandaag moeten webwinkels in Nederland en België duidelijk een knop hebben waarmee een aankoop kan worden geannuleerd.

Wat als een webshop zich hier niet aan houdt?

Autoriteit Consument & Markt kondigde deze nieuwe regel vorige week aan, en vanaf vandaag gaat deze daadwerkelijk in. Consumenten in Nederland en België hebben al recht op veertien dagen bedenktijd voor hun aankoop, maar dit moet hen nu makkelijker worden gemaakt door een duidelijke knop op de webwinkel.

Hoe werkt het?

Webshops en apps moeten een duidelijke en toegankelijke ontbindingsfunctie aanbieden. Dit wordt ook wel ontbindings- of herroepingsknop genoemd. Met deze ‘knop’ kunnen klanten makkelijk hun online aankoop van een product of dienst ongedaan maken binnen de wettelijke bedenktijd van veertien dagen.

De bedrijven achter de webshops mogen zelf bepalen hoe deze knop er uit gaat zien, zolang deze maar duidelijk vindbaar is voor consumenten in de online omgeving. Aldus ACM: "Zo moet de functie direct duidelijk maken waarvoor die is, bijvoorbeeld ‘mijn aankoop ongedaan maken’. De functie moet gedurende de volledige bedenktijd beschikbaar blijven en consumenten in staat stellen hun overeenkomst digitaal te ontbinden zonder onnodige drempels."

Foto: CIDimport

Puur voor online aankopen

De nieuwe regel is puur voor online webshops, omdat men in echte winkels sowieso ook al veertien dagen bedenktijd heeft. Het gaat in dit geval dan ook om producten die echt online zijn aangeschaft. Onder de streep verandert het dus niet zoveel voor consumenten, omdat zij dit recht al hadden.

De regel is puur bedoeld voor webshops om een duidelijke knop in te bouwen. Daarbij kan een webshop niet meer verplichten dat retourneren of een bestelling annuleren alleen mogelijk is door een account aan te maken.

Eenvoudig uit te voeren recht

"Consumenten hebben recht op de bedenktijd. Dat recht moet ook eenvoudig uit te oefenen zijn", zo stelt ACM-bestuurslid Martijn Ridderbos. "Een online aankoop is vaak met een druk op de knop gedaan. Met de verplichte herroepingsknop wordt het voor consumenten straks net zo makkelijk die aankoop ongedaan te maken als deze af te sluiten. Wij verwachten dat online retailers hun websites tijdig aanpassen en zich aan de regels houden."

Wat als een webshop zich hier niet aan houdt?