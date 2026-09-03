Fritz! heeft op de techbeurs IFA in Berlijn de FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 aangekondigd, een router met een nieuw uiterlijk die zowel op glasvezel als op dsl kan worden aangesloten. Het model markeert het begin van een nieuwe designlijn voor de FRITZ!Box en ondersteunt wifi 7 met netwerksnelheden tot ruim 12 Gbit/s.

De behuizing van de router is opnieuw ontworpen en is bewust simpel gehouden: bediening gebeurt met één knop en één ledlampje. Het apparaat kan rechtop op een plank staan, op de vloer liggen of aan de muur hangen, en is daardoor op meerdere manieren te plaatsen. Kabels lopen via een systeem binnenin de behuizing, zodat ze niet zichtbaar zijn. De router kan bovendien worden opgehangen met dezelfde boorgaten die voor het eerdere model FRITZ!Box 7590 zijn gebruikt. De elf antennes zitten in het bovenste deel van de behuizing, omdat de aansluitingen aan de onderkant zijn geplaatst. Het ontwerp is genomineerd voor de German Design Award en is tijdens de beurs te bekijken op stand 111 in hal 7c.

Verbinding via glasvezel of dsl, met wifi 7

De FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 werkt zowel met een glasvezelaansluiting als met dsl. Glasvezelverbindingen via gpon zijn mogelijk tot 2,5 Gbit/s en via aon tot 1 Gbit/s; de router is ook te gebruiken achter een los glasvezelmodem (ont) met snelheden tot 2,5 Gbit/s. Voor dsl ondersteunt het apparaat onder meer 35b-supervectoring tot 300 Mbit/s. Draadloos maakt de router gebruik van tri-band wifi 7, met een theoretische snelheid tot 12,2 Gbit/s: 5760 Mbit/s op de 6GHz-band, 5760 Mbit/s op de 5GHz-band en 688 Mbit/s op de 2,4GHz-band, met ondersteuning voor MLO en mesh-wifi voor dekking door het hele huis. Voor bekabelde apparaten heeft de router een 2,5 gigabit WAN/LAN-poort, een 2,5 gigabit LAN-poort, twee gigabit LAN-poorten en een usb-aansluiting voor opslag of een printer.

De router wordt gekoeld zonder ventilator, wat volgens Fritz! bijdraagt aan een gemiddeld stroomverbruik van 12 watt. Daarmee zou dit de zuinigste FRITZ!Box zijn die het bedrijf tot nu toe in deze snelheidsklasse heeft gemaakt.

Ook hub voor telefonie en smart home

Naast internetrouter dient het apparaat ook als hub voor telefonie en smart-hometoepassingen. De router ondersteunt dect voor draadloos bellen en heeft daarnaast een aansluiting voor een analoge telefoonlijn en ondersteuning voor ip/sip. Via dect ule en zigbee kunnen smart-homeapparaten worden aangestuurd, bijvoorbeeld voor energiebeheer, verwarming en verlichting. Installatie verloopt via de MyFRITZ!-app, en de router draait op FRITZ!OS 8.50, dat onder meer een vpn-functie, ouderlijk toezicht, een mediaserver, netwerkopslag via FRITZ!NAS en gasttoegang voor wifi bevat.

Nieuwe naamgeving voor FRITZ!Box-modellen