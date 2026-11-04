Beveiligingsbedrijf Avast introduceert een nieuwe gratis VPN-dienst, die naar eigen zeggen geen datalimiet, abonnement of reclame heeft. De software werkt op Windows, macOS, Android en iOS en mag volgens de fabrikant op een onbeperkt aantal apparaten worden gebruikt. Voorlopig is de dienst alleen in Frankrijk beschikbaar.

Gratis VPN-diensten zijn er genoeg, maar meestal moet je rekening houden met beperkingen. Zo mag je vaak maar een bepaalde hoeveelheid data per maand gebruiken, kun je slechts uit enkele servers kiezen of verschijnt er regelmatig reclame. Avast probeert zich met zijn nieuwe dienst van die concurrenten te onderscheiden.

Het bedrijf, dat vooral bekendstaat om zijn antivirussoftware, heeft in Frankrijk een volledig gratis VPN geïntroduceerd. Gebruikers hoeven geen betaalgegevens achter te laten en krijgen geen advertenties te zien. Ook geldt er geen beperking voor de hoeveelheid data die via de VPN-verbinding wordt verstuurd.

Een ander opvallend verschil met veel andere gratis VPN-diensten is dat je dezelfde account op een onbeperkt aantal apparaten kunt gebruiken. Je kunt de VPN dus tegelijkertijd op je computer, smartphone en tablet inschakelen.

Beveiliging met WireGuard

De VPN maakt gebruik van WireGuard, een modern protocol waarmee internetverkeer wordt versleuteld. Ook andere VPN-aanbieders gebruiken deze techniek.

Daarnaast beschikt de software over een kill switch, die de verbinding automatisch verbreekt wanneer de VPN uitvalt. Daarmee wordt voorkomen dat je apparaat ongemerkt verdergaat met internetten via je gewone verbinding, waardoor je echte IP-adres zichtbaar wordt.

Verder biedt Avast bescherming tegen DNS-lekken. Daarmee moet worden voorkomen dat bepaalde internetverzoeken buiten de beveiligde VPN-verbinding om worden verstuurd.

Helemaal geen beperkingen? Hoewel de hoeveelheid data onbeperkt is, kun je bij de gratis versie niet uit alle beschikbare serverlocaties kiezen. Avast biedt gratis gebruikers slechts drie locaties. Het betaalde abonnement geeft toegang tot een groter aantal servers, verspreid over veertig landen. De gratis versie is daarmee vooral interessant voor mensen die hun internetverbinding willen beveiligen, bijvoorbeeld wanneer ze openbare wifi gebruiken.

Privacy

Avast belooft dat de nieuwe VPN geen gegevens over het internetgedrag van gebruikers bijhoudt. Volgens het bedrijf worden die gegevens niet opgeslagen, gevolgd of doorverkocht. Die belofte verdient wel enige aandacht. Avast kwam eerder in opspraak vanwege het verzamelen en verkopen van browsegegevens. In 2024 kreeg het bedrijf daarvoor in de Verenigde Staten een boete van 16,5 miljoen dollar.



Om het vertrouwen te herstellen, laat Avast zijn nieuwe VPN-dienst onafhankelijk onderzoeken. Beveiligingsbedrijf VerSprite moet controleren of de dienst daadwerkelijk voldoet aan de beloofde privacyvoorwaarden. De eerste controle moet nog plaatsvinden.Dat betekent dat de privacyclaims op dit moment vooral afkomstig zijn van Avast zelf.

Wanneer beschikbaar in Nederland?

De gratis VPN is vanaf 4 november beschikbaar in Frankrijk. Avast heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de dienst ook in Nederland en België wordt aangeboden. De software ondersteunt Windows, macOS, Android en iOS. Of alle functies bij een eventuele Nederlandse introductie hetzelfde blijven, is nog niet duidelijk.