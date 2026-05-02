Chipleverancier Qualcomm claimt dat de eerste modems die van een 6G-internetverbinding gebruik kunnen maken in 2028 op de markt verschijnen.

Dat heeft het bedrijf gemeld bij het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers. Als het goed is zullen in 2028 de eerste demonstraties rondom 6G plaatsvinden, waarna Qualcomm de eerste modems wil leveren die het gebruik van 6G mogelijk maken.

De eerste smartphones die 6G gebruiken worden vervolgens in 2029 verwacht, en in 2030 zouden er nog veel meer smartphones verschijnen die daar ook op inspelen.

Sinds 2020 is 5G beschikbaar in Nederland. Het was altijd al de bedoeling om 6G eind dit decennium of begin volgend decennium te introduceren. De uplinkcapaciteit zou hiermee fors verbeterd worden, waardoor data sneller van computer of smartphone naar een netwerk of het internet wordt gestuurd. Dit is vooral handig voor apparaten die zeer snel internet nodig hebben, zoals slimme billen, die wat er gezien wordt meteen om kunnen zetten in data.