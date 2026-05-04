Dat heeft Odido aangekondigd. Volgens het bedrijf zou de dienst binnenkort te verouderd zijn, en zou het te duur worden om de dienst te blijven aanbieden. Klanten van Tele2 Thuis zouden al meermaals op de hoogte zijn gesteld van het aflopen van het abonnement, onder andere via brief en mail. Men zou dan ook een overstapsaanbod naar een Odido-abonnement hebben gehad. Begin vorig jaar kondigde Odido ook al aan dat de dienst uiteindelijk zou verdwijnen.
Wanneer men overstapt naar een internetabonnement van Odido, wordt de Tele2-verbinding volgens het bedrijf pas uitgeschakeld wanneer de nieuwe verbinding werkt. Als men naar een andere internetprovider over wil stappen, kan men het aanbod weigeren en het abonnement opzeggen om vervolgens een abonnement bij een ander bedrijf aan te gaan.
Tele2 werd in 2019 onderdeel van T-Mobile Nederland, en Tele2 ging in 2023 verder als Odido. Sindsdien heeft Odido de Tele2-merknaam stapsgewijs losgelaten, en nu is dus Tele2 Thuis aan de beurt.