Amazon heeft deze week een update gegeven over zijn Leo-project: er zijn nu 396 satellieten van het bedrijf in de ruimte die bedoeld zijn om internettoegang te verlenen aan mensen die van de dienst gebruik willen maken.

Daarmee neemt Amazon het op tegen Starlink, de internetdienst van Elon Musks bedrijf SpaceX. Deze satellieten zweven al geruime tijd in een baan om de aarde en internet via Starlink is dan ook al afneembaar.

395 satellieten zijn nog maar het begin

De teller voor Amazon Leo staat nu dus op 396, zo schrijft Amazon in een update in een artikel over het project. Volgens het bedrijf is dat genoeg om een internetverbinding voor mensen mogelijk te maken, maar de dienst is vooralsnog niet gelanceerd.

Dat is ook niet zo gek, want Amazon heeft veel grotere plannen. Eigenlijk was het de bedoeling dat er 1618 satellieten voor augustus van dit jaar in de ruimte zouden zweven voor het Leo-project, maar dat haalt het bedrijf overduidelijk niet meer.

Het bedrijf blijft wel satellieten de ruimte in schieten, want het is de bedoeling dat er in totaal 3236 satellieten komen. Daar heeft Amazon namelijk toestemming voor gekregen van de FCC. Het is de bedoeling dat in juli 2029 alle satellieten rondom de aarde zweven, en volgens Amazon is dat nog altijd een haalbaar doel.

Starlink loopt voor

Amazon is van plan om de Leo-internetservice ergens later dit jaar beschikbaar te stellen. Dan moet er meteen een continue internetverbinding beschikbaar zijn, maar wel op specifieke breedtegraden. Door meer satellieten te lanceren, kan de capaciteit verder worden uitgebreid.