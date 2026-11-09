Wie tijdens het gamen of typen weleens vijf keer achter elkaar op de Shift-toets drukt, kent waarschijnlijk de melding die vervolgens op het scherm verschijnt. Windows vraagt dan of je de plaktoetsen wilt inschakelen, vaak vergezeld van een waarschuwingsgeluid. Microsoft werkt nu aan een aanpassing waarmee je die melding rechtstreeks kunt uitschakelen, zodat je er niet langer door wordt gestoord.

De melding bestaat al meer dan dertig jaar en was ooit bedoeld om de toegankelijkheid van Windows te verbeteren. Met de plaktoetsen kunnen Windows-gebruikers die moeite hebben met het gelijktijdig indrukken van meerdere toetsen toch sneltoetsen gebruiken. In plaats van bijvoorbeeld Ctrl en C tegelijk in te drukken, kun je de toetsen na elkaar gebruiken. Voor mensen met een motorische beperking kan dat bijzonder handig zijn, maar als je aan het gamen bent of met iets anders bezig bent, zoals een video- of audio-editor, is de melding vooral hinderlijk. Vooral tijdens computerspellen, waarbij de Shift-toets regelmatig wordt gebruikt om te sprinten, verschijnt het venster soms op een ongelukkig moment.

In een nieuwe testversie van Windows 11 heeft Microsoft daarom een extra mogelijkheid toegevoegd. Wanneer de melding verschijnt, kun je voortaan meteen aangeven dat je deze niet meer wilt zien. Daarmee wordt de bijbehorende sneltoets uitgeschakeld, zonder dat je daarvoor eerst naar de toegankelijkheidsinstellingen hoeft te gaan. De plaktoetsen zelf blijven gewoon beschikbaar voor mensen die ze nodig hebben.

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Ook andere toetsenbordmelding aangepakt

De wijziging geldt niet alleen voor de plaktoetsen. Microsoft past ook de melding voor de filtertoetsen aan, een andere toegankelijkheidsfunctie van Windows. Die kan worden geactiveerd door de rechter Shift-toets acht seconden ingedrukt te houden. De functie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met onbedoelde of herhaalde toetsaanslagen. Ook hier komt een mogelijkheid om de melding rechtstreeks uit te schakelen.

De nieuwe opties worden momenteel getest in Windows 11 Insider Preview Build 26340.9882, die beschikbaar is via het Experimental-kanaal. Het gaat dus nog niet om een functie die automatisch op alle Windows 11-computers verschijnt. Microsoft heeft bovendien nog geen datum genoemd waarop de wijziging naar de reguliere versie van Windows komt.