De melding bestaat al meer dan dertig jaar en was ooit bedoeld om de toegankelijkheid van Windows te verbeteren. Met de plaktoetsen kunnen Windows-gebruikers die moeite hebben met het gelijktijdig indrukken van meerdere toetsen toch sneltoetsen gebruiken. In plaats van bijvoorbeeld Ctrl en C tegelijk in te drukken, kun je de toetsen na elkaar gebruiken. Voor mensen met een motorische beperking kan dat bijzonder handig zijn, maar als je aan het gamen bent of met iets anders bezig bent, zoals een video- of audio-editor, is de melding vooral hinderlijk. Vooral tijdens computerspellen, waarbij de Shift-toets regelmatig wordt gebruikt om te sprinten, verschijnt het venster soms op een ongelukkig moment.
In een nieuwe testversie van Windows 11 heeft Microsoft daarom een extra mogelijkheid toegevoegd. Wanneer de melding verschijnt, kun je voortaan meteen aangeven dat je deze niet meer wilt zien. Daarmee wordt de bijbehorende sneltoets uitgeschakeld, zonder dat je daarvoor eerst naar de toegankelijkheidsinstellingen hoeft te gaan. De plaktoetsen zelf blijven gewoon beschikbaar voor mensen die ze nodig hebben.
Ook andere toetsenbordmelding aangepakt
De wijziging geldt niet alleen voor de plaktoetsen. Microsoft past ook de melding voor de filtertoetsen aan, een andere toegankelijkheidsfunctie van Windows. Die kan worden geactiveerd door de rechter Shift-toets acht seconden ingedrukt te houden. De functie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met onbedoelde of herhaalde toetsaanslagen. Ook hier komt een mogelijkheid om de melding rechtstreeks uit te schakelen.
De nieuwe opties worden momenteel getest in Windows 11 Insider Preview Build 26340.9882, die beschikbaar is via het Experimental-kanaal. Het gaat dus nog niet om een functie die automatisch op alle Windows 11-computers verschijnt. Microsoft heeft bovendien nog geen datum genoemd waarop de wijziging naar de reguliere versie van Windows komt.
Wie nu al van de melding af wil, hoeft overigens niet op de update te wachten. Open Instellingen, ga naar Toegankelijkheid en vervolgens naar Toetsenbord. Bij Plaktoetsen kun je de sneltoets uitschakelen waarmee de functie wordt geactiveerd. Op dezelfde pagina vind je ook de instellingen voor de filtertoetsen. De nieuwe aanpassing maakt dit proces vooral eenvoudiger, omdat je de melding straks direct kunt uitschakelen op het moment dat die verschijnt.