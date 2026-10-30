Nadat eerder dit jaar al een importheffting voor pakketjes afkomstig van buiten Europa werd doorgevoerd binnen de Europese Unie, wordt vanaf 1 november er nog een heffing gestart. Het gaat om 2 euro bovenop de eerdere heffing, en deze geldt voor alle pakketjes ongeacht de prijs.

Afgelopen juli werd de vorige importheffing in Europa doorgevoerd. Het ging om een vast heffingsbedrag van 3 euro voor een bestelling uit een webshop buiten Europa. De webshops moeten dit bij de douane betalen, maar in de praktijk wordt dit doorberekend naar de consument.

Het ging daarbij specifiek om bestellingen die goedkoper dan 150 euro zijn. Dit werd mede doorgevoerd om de enorme toestroom aan goedkope bestellingen uit Chinese webshops zoals Temu en AliExpress in te perken. Dit zijn vaak relatief goedkope producten, waardoor ze zo populair zijn.

Ook belangrijk: het bedrag van 3 euro geldt per productcategorie. Als er dus een bestelling wordt gedaan voor drie producten uit verschillende categorieën, loopt dat op naar 9 euro.

Nieuwe heffing voor alle pakketjes buiten Europa

Vanaf 1 november wordt er dus een nieuwe heffing op pakketjes van buiten Europa gedaan van 2 euro. Deze geldt wederom per productcategorie, maar ditmaal wel voor alle pakketjes, niet alleen die van onder de 150 euro. Het nieuwe heffingsbedrag komt bovenop het oude bedrag van eerder dit jaar.

Het effect zal zijn dat producten van webshops buiten Europa - vooral die uit China - wederom duurder worden. Zoals gezegd berekenen webshops de extra kosten voor de export van hun producten vooral door naar de klant.

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Redenen van de heffingen

De heffingen die in juli en vanaf zondag worden doorgevoerd, worden vooral gedaan om de kosten die komen kijken bij het behandelen van de vele pakketjes afkomstig van buiten Europa te dekken. Er komen per jaar letterlijk miljarden pakketjes uit China binnen in Europa, en door de douanekosten te verhogen is er meer geld beschikbaar om dit te blijven doen.

Tegelijkertijd is de hoop ook dat er minder vanuit China besteld wordt om het aantal geïmporteerde pakketjes tegen te gaan. De importheffing van afgelopen juli heeft daarbij al merkbaar effect gehad: er werd inderdaad minder uit webshops zoals die uit China besteld.