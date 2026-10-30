Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, is gehackt. Daarbij hebben de hackers miljarden euro's aan cryptovaluta gestolen. Het zou wel eens om de grootste diefstal van cryptovaluta ooit kunnen gaan.

Binance, een bedrijf afkomstig uit Abu Dhabi, heeft laten weten dat het is getroffen door een beveiligingslek. Daarbij is er cryptovaluta met een totale waard van 6,3 miljard dollar (omgerekend 5,6 miljard euro) gestolen. Binance heeft daarbij naar eigen zeggen wel 3 miljard dollar terug kunnen krijgen en dit bedrag bevroren.

Gebruikers worden gecompenseerd

Binance heeft op social media laten weten dat het verliezen van gebruikers geheel compenseert. Dat doet het bedrijf met eigen geld en met het Secure Asset Fund for Users, een reservefonds van Binance dat in 2018 is aangemaakt om gebruikers tegen extreme situaties te beschermen. De waarde van cryptomunten is na de hack wel gedaald. Zo is de eigen munt van Binance, BNB, met bijna 10 procent in waarde gedaald en daalde ook de bitcoin met ongeveer 5 procent.

Het is niet bekend waar de hackers vandaan komen of hoe ze toegang hebben gekregen, maar er gaan geruchten dat een hacker op een of andere manier toegang tot de laptop van een Binance-werknemer heeft gekregen en zo cryptovaluta kon stelen.

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Noord-Korea

Experts lijken het er over eens dat de aanval waarschijnlijk uit Noord-Korea komt. In 2025 werd cryptobeurs Bybit aangevallen, waarbij 1,5 miljard dollar werd buitgemaakt. De Amerikaanse FBI kwam toen ook uit op Noord-Korea. Beveiligingsbedrijven als TRM Labs claimen er nu ook vrij zeker van te zijn dat de hack uit Noord-Korea komt.