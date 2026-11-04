Dat kondigde het bedrijf gisteren aan. Het is de bedoeling dat Netflix via deze aparte tab binnen de streamingdienst gaat experimenteren met manieren om kunstmatige intelligentie de gebruiker films en series aan te raden. Voor nu vindt dit experiment alleen in de Verenigde Staten en andere landen waarbij de hoofdtaal Engels is plaats - het is niet bekend wanneer de functie in Nederland beschikbaar komt.
AI Discover biedt in de landen waar het nu beschikbaar is in ieder geval verschillende kijktips aan gebaseerd op thema's. Zo zijn er thema's voor een 'familiefilmavondje', voor mensen die bang gemaakt willen worden en voor 'iets luchtigs'.
Netflix claimt zelf te hebben gewerkt aan een "nieuwe intelligentielaag" die reageert op hoe mensen de streamingdienst gebruiken. Wanneer mensen een thema hebben gekozen, kunnen ze blijven zoeken naar iets dat ze willen kijken, of een andere thema kiezen.
Het bedrijf benadrukt echter dat het allemaal nog om een test gaat, en dat de AI Discover-tab in de toekomst ook andere manieren gaat inzetten om naar content te zoeken. De thema's zijn dus alleen maar de eerste test.