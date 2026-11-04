Netflix zet AI in om nieuwe films en series aan te raden

Streamingdienst Netflix rolt in selecte markten een nieuwe tab in het menu uit genaamd 'AI Discover'. Hierbij wordt AI ingezet om abonnees nieuwe films en series om te kijken aan te raden.

Dat kondigde het bedrijf gisteren aan. Het is de bedoeling dat Netflix via deze aparte tab binnen de streamingdienst gaat experimenteren met manieren om kunstmatige intelligentie de gebruiker films en series aan te raden. Voor nu vindt dit experiment alleen in de Verenigde Staten en andere landen waarbij de hoofdtaal Engels is plaats - het is niet bekend wanneer de functie in Nederland beschikbaar komt.

AI Discover biedt in de landen waar het nu beschikbaar is in ieder geval verschillende kijktips aan gebaseerd op thema's. Zo zijn er thema's voor een 'familiefilmavondje', voor mensen die bang gemaakt willen worden en voor 'iets luchtigs'.

Netflix claimt zelf te hebben gewerkt aan een "nieuwe intelligentielaag" die reageert op hoe mensen de streamingdienst gebruiken. Wanneer mensen een thema hebben gekozen, kunnen ze blijven zoeken naar iets dat ze willen kijken, of een andere thema kiezen.

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