De hoeveelheid Trophy's en Achievements aanwezig in het langverwachte Grand Theft Auto 6 is mogelijk gelekt. Het gaat waarschijnlijk om 55 stuks.

De hoeveelheid Trophy's (op PlayStation 5) en Achievements (op Xbox Series-consoles) lekte dit weekend mogelijk via insider Tez2, al is dit aantal nog niet officieel bevestigd. Het zou in ieder geval kunnen gaan om 55 stuks, waarmee er meer Trophy's en Achievements in de game aanwezig zijn dan Grand Theft Auto 5 (51 stuks) en Red Dead Redemption 2 (52 stuks) op release.

Er zijn als het goed is alleen ontgrendelbare prestaties te behalen voor singleplayercontent. Dat is ook niet zo gek, want zover bekend zal Grand Theft Auto 6 op release alleen de singleplayercampagne bevatten. Op een later moment komt mogelijk een nieuwe versie van GTA Online uit, en mogelijk zullen er dan meer Trophy's en Achievements aan de game toegevoegd worden.

Daarbij lijkt er een Trophy en Achievement te zijn voor het behalen van alle andere Trophy's en Achievements. Een Platinum Trophy is standaard voor games die op PlayStation uitkomen, maar een zogeheten 'Mythic Achievement' voor het behalen van alle andere Achievements is een recentelijk toegevoegde feature op Xbox-consoles.

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit

Grand Theft Auto 6 komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.

De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, en omstreken. Dat betekent dat spelers glooiende stranden en met neon verlichte straten kunnen verwachten. Het was ook al de setting van de PlayStation 2-game Grand Theft Auto: Vice City, dat na GTA 3 uitkomt.

GTA Online was een belangrijk onderdeel van Grand Theft Auto 5, maar bij Grand Theft Auto 6 wordt gemeld dat het om een singleplayerervaring gaat. Het is dan ook mogelijk dat een nieuwe GTA Online ergens na release van GTA 6 pas beschikbaar komt, al is daar op dit moment nog niets over bekend.

Vanaf 10 november al te preloaden

Vorige week werd ook bekendgemaakt wanneer de game alvast geïnstalleerd kan worden voor mensen die GTA 6 hebben gereserveerd. De digitale preload komt op PlayStation 5 op dinsdag 10 november precies om middernacht beschikbaar. Op Xbox Series-consoles komt de preload precies een uur later beschikbaar. Mensen die de game dus digitaal hebben gereserveerd, kunnen vanaf dat moment de game alvast installeren. Zo kan men op 19 november wanneer GTA 6 uitkomt meteen aan de slag. Dat kan om klokslag middernacht lokale tijd.

Zoals eerder aangekondigd komen er vanaf 12 november ook fysieke exemplaren van de game beschikbaar in (online) winkels. De game komt niet op disk, dus de bijgeleverde downloadcode kan gebruikt worden om de game ook alvast te installeren.

Rockstar Games heeft daarnaast laten weten dat er 212 GB aan schijfruimte nodig is om de game te installeren. Het bedrijf laat daarbij wel weten dat het "afhankelijk van je apparaat" is. Het is dus waarschijnlijk dat dit om de PS5-versie van de game gaat, en dat de grootte van de game op Xbox-consoles verschilt.

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Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles

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