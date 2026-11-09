Een robotstofzuiger die ook dweilt is inmiddels vrij gewoon, maar Dreame voegt daar bij zijn nieuwste model stoom aan toe. De Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete moet daarmee opgedroogde en aangekoekte vlekken losweken. Het apparaat is vanaf 9 november verkrijgbaar in de Benelux en kost tijdens de introductieperiode 1099 euro.

Volgens Dreame is de Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete de eerste robotstofzuiger ter wereld met stoomtechnologie die in de kern 180 graden Celsius bereikt. Het bedrijf verwijst voor die primeur naar een validatie door onderzoeksbureau Euromonitor. Die temperatuur heeft dus betrekking op de kern van het stoomsysteem; het persbericht vermeldt niet hoe heet de stoom nog is wanneer die de vloer bereikt.

Stoom en een draaiende dweilrol

Het apparaat zet water binnen enkele seconden om in stoom, die via vier openingen wordt verspreid. Daarmee moet vastgekoekt vuil makkelijker loskomen. Een draaiende dweilrol neemt vervolgens het dweilwerk voor zijn rekening. Die maakt 300 omwentelingen per minuut, wordt tijdens het schoonmaken voorzien van warm water en drukt met een kracht van 18 newton op de vloer.

Dreame claimt dat de combinatie van deze technieken 99,999 procent van de bacteriën verwijdert, op basis van tests door laboratorium SGS. Welke testomstandigheden daarbij zijn gebruikt, vermeldt Dreame niet.

Foto: Dreame

Om ook langs plinten en rondom meubelpoten te kunnen dweilen, kan de robot zijn dweilrol tot 8 centimeter uitschuiven. Ook de zijborstel schuift naar buiten. Dat moet helpen om vuil te bereiken op plekken waar de ronde behuizing zelf niet goed bij kan.

Obstakels herkennen en drempels nemen

Voor het navigeren gebruikt de robot het OmniSight 4.0-systeem. Volgens Dreame herkent dat meer dan 320 soorten objecten en detecteert het obstakels vanaf 10 millimeter. Daarnaast gebruikt het apparaat blauw licht om vuil en gemorste vloeistoffen te herkennen. Ook transparante vloeistoffen zouden daarmee zichtbaar worden, waarna de robot automatisch de dweilmodus inschakelt.

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Foto: Dreame

Het ProLeap-systeem moet de robot over hogere drempels helpen. Dreame noemt een maximale hoogte van 5 centimeter bij een enkel obstakel en tot 10 centimeter bij een obstakel met twee niveaus. Dat laatste betekent dus niet dat het apparaat zomaar over een verticale drempel van 10 centimeter rijdt: de vorm van de overgang speelt daarbij een rol.

Tapijt drooghouden

Naast dweilen kan de Aqua20 uiteraard ook stofzuigen met een maximale zuigdruk van 40.000 pascal en gebruikt twee soorten borstels: een borstel met haren voor onder meer vuil in kieren en een zachte kunststofborstel voor grotere vuildeeltjes op tapijt. Hoe goed de robot in de praktijk schoonmaakt en hoeveel geluid hij daarbij produceert, zal uit een test moeten blijken.



GOm te voorkomen dat de natte dweilrol het tapijt raakt, sluit er automatisch een afdekking omheen wanneer de robot over tapijt rijdt. Tijdens het stofzuigen kan de dweilrol bovendien 15 millimeter omhoog, zodat het tapijt droog blijft. Andersom worden bij het dweilen de zijborstel en hoofdborstel opgetild, met respectievelijk 10 en 5 millimeter. Zo houdt het apparaat het droge en natte schoonmaakwerk van elkaar gescheiden.



Ook het reinigen van de dweilrol gebeurt automatisch, volgens Dreame met water van 100 graden Celsius. Voordat de robot verdergaat met schoonmaken, controleert het systeem of de reinigingsplaat voldoende is afgekoeld.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete heeft een adviesprijs van 1.499 euro. De robotstofzuiger is volgens Dreame verkrijgbaar via de eigen webshop, Amazon en winkels zoals bol, Coolblue, MediaMarkt en Krëfel. Ook de Dreame-winkel in Westfield Mall of the Netherlands verkoopt het apparaat. Hieronder kun je het product via Kieskeurig.nl vinden.