Een slimme radiatorthermostaat kan de verwarming automatisch regelen, maar Bosch wil met een nieuwe uitvoering nog een stap verder gaan. De fabrikant presenteert de TRV II [+M] PRO, een thermostaat die niet alleen rekening houdt met ingestelde temperaturen en tijdschema's, maar ook moet helpen om de warmte beter over radiatoren te verdelen.

Met deze thermostaat richt Bosch zich op een probleem dat in veel woningen voorkomt: sommige kamers worden te warm, terwijl andere nauwelijks op temperatuur komen.

Slimme radiatorthermostaten zijn inmiddels behoorlijk ingeburgerd. Je vervangt de bestaande thermostaatknop op een radiator door een elektronische uitvoering en stelt vervolgens via een app in wanneer de verwarming aan of uit moet. Zo kun je bijvoorbeeld de slaapkamer overdag koeler houden en de woonkamer alleen verwarmen wanneer je thuis bent. Dat kan energie besparen, al hangt het uiteindelijke resultaat sterk af van de woning, de verwarmingsinstallatie en het stookgedrag.

Met de nieuwe TRV II [+M] PRO wil Bosch ook iets doen aan de verdeling van warmte binnen het verwarmingssysteem. Volgens de fabrikant kan de thermostaat bijdragen aan de zogenoemde hydraulische inregeling. Daarbij wordt geprobeerd ervoor te zorgen dat radiatoren de juiste hoeveelheid warm water ontvangen, zodat de warmte gelijkmatiger over de woning wordt verdeeld.

Wat is hydraulisch inregelen?

Bij een cv-installatie stroomt warm water door leidingen naar verschillende radiatoren. Niet iedere radiator bevindt zich even dicht bij de cv-ketel en ook de weerstand in de leidingen verschilt. Daardoor kan het gebeuren dat radiatoren dicht bij de ketel veel warm water krijgen, terwijl verder weg gelegen radiatoren onvoldoende worden verwarmd.

Bij hydraulisch inregelen wordt de waterverdeling aangepast om dat verschil te verkleinen. Traditioneel gebeurt dat door de doorstroming van radiatoren handmatig af te stellen. Bosch wil dit proces met zijn nieuwe thermostaat eenvoudiger maken.

De fabrikant stelt dat de thermostaat de warmtebehoefte kan helpen regelen en daarmee het verwarmingssysteem efficiënter kan laten werken. Hoeveel energie dat daadwerkelijk bespaart, zal per woning verschillen. Ook is niet zonder meer duidelijk of de elektronische regeling in iedere installatie een volledige professionele hydraulische inregeling kan vervangen.

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Slim verwarmen is niet automatisch goedkoper

Het belangrijkste voordeel van een slimme thermostaat blijft dat je de verwarming nauwkeuriger kunt afstemmen op het gebruik van een ruimte. Een slaapkamer hoeft bijvoorbeeld niet de hele dag op dezelfde temperatuur te blijven, terwijl je de badkamer juist op vaste momenten kunt verwarmen.

Toch levert het vervangen van een gewone thermostaatknop niet automatisch een lagere energierekening op. Als je al zuinig stookt en de verwarming alleen gebruikt wanneer dat nodig is, kan de extra besparing beperkt zijn. Daarnaast moet de nieuwe thermostaat goed samenwerken met de bestaande verwarmingsinstallatie.