Bluetooth wordt bijna vier keer zo snel: dit merk je daarvan

Bluetooth krijgt een flinke snelheidsverhoging. De draadloze verbinding kan straks bijna vier keer zoveel gegevens per seconde versturen als de huidige Bluetooth Low Energy-techniek. Direct gevolg ervan: een betere geluidskwaliteit bij draadloze oordopjes en koptelefoons.

Werkt het ook met je huidige koptelefoon?

De organisatie achter bluetooth, de Bluetooth Special Interest Group (SIG), heeft een techniek goedgekeurd die Bluetooth High Data Throughput (HDT) heet. Daarmee stijgt de maximale overdrachtssnelheid van Bluetooth Low Energy van 2 naar 7,5 megabit per seconde (Mbit/s). Dat is bijna vier keer zo snel.

Die hogere snelheid is vooral interessant voor apparaten die veel gegevens moeten uitwisselen. Denk aan draadloze oordopjes, smartwatches en slimme brillen. De verbetering draait niet alleen om snelheid: de verbinding moet ook efficiënter met energie omgaan en betrouwbaarder worden. Nu kan bluetooth wegvallen als je bijvoorbeeld een kamer uit loopt terwijl je muziek van je telefoon streamt naar een bluetooh-speaker.

Muziek luisteren zonder kwaliteitsverlies

Als je momenteel muziek luistert via bluetooth, is dat meestal gecomprimeerde audio. Daarbij worden de nummers of uitzendingen verkleind, zodat ze via de draadloze verbinding kunnen worden verstuurd. Dat kan leiden tot kwaliteitsverlies.

Met Bluetooth HDT komt er veel meer ruimte beschikbaar om audiogegevens te versturen. Dat maakt het mogelijk om muziek zonder kwaliteitsverlies, ook wel lossless audio genoemd, via bluetooth over te dragen. Ook voor audio met een hogere resolutie en ruimtelijk geluid, waarbij het lijkt alsof geluid uit verschillende richtingen komt, biedt de techniek mogelijkheden.

Overigens bestaat lossless audio via bluetooth al, maar daarvoor zijn specifieke smartphones en koptelefoons nodig.

Dit alles betekent overigens niet dat iedere koptelefoon straks automatisch beter klinkt. De uiteindelijke geluidskwaliteit hangt ook af van de gebruikte audiotechniek, de opname en de kwaliteit van de koptelefoon zelf.

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Voordelen voor smartwatches en slimme apparaten

De hogere snelheid kan ook bij andere apparaten van pas komen. Zo zou een smartwatch gegevens over bijvoorbeeld een training sneller naar een smartphone kunnen overzetten. Ook kunnen slimme apparaten grotere software-updates in minder tijd ontvangen.

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Werkt het ook met je huidige koptelefoon?

Bluetooth HDT is onderdeel van Bluetooth Core 7.0, maar ondersteuning is niet verplicht. Fabrikanten kunnen dus apparaten uitbrengen die de betreffende bluetoothversie ondersteunen, zonder dat ze de hogere HDT-snelheden bieden. Om van HDT te profiteren, moeten zowel het verzendende als het ontvangende apparaat de techniek ondersteunen.

Wanneer komen de eerste apparaten?