The New York Times en diverse andere kranten hebben Brave aangeklaagd. De webbrowser zou artikelen uit de kranten doorverkopen aan AI-bedrijven.

De aanklacht komt van The New York Times, al hebben ook Chicago Tribune, New York Daily News en Orlande Sentinel los daarvan een vergelijkbare aanklacht ingediend. Zij claimen dat Brave de artikelen van deze kranten 'scrapet' en doorverkoopt aan AI-bedrijven zoals Meta, Mistral en Anthropic.

Dit terwijl de kranten daar geen toestemming voor hebben gegeven. Daarmee zou Brave inbreuk maken op het auteursrecht. Door het doorverkopen aan AI-bedrijven zouden miljoenen artikelen van de kranten gebruikt worden voor het trainen van AI-modellen. Ook zou daarmee de zoekindex van Brave worden verbeterd.

Om dit te kunnen doen, zou Brave de betaalmuren van de websites van de kranten omzeilen. Via de Ask Brave AI-dienst zou nagenoeg elk woord uit een artikel gebruikt kunnen worden.

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Eisen

De kranten willen dat het verboden wordt voor Brave om hier mee door te gaan, en dat het niet meer mogelijk is dat Brave de betaalmuren omzeilt. Ook willen ze schadevergoeding ontvangen, waarbij maximaal 150.000 dollar per schending van auteursrecht wordt genoemd.

Brave heeft nog niet gereageerd op de aanklacht. Het bedrijf werd in 2015 opgericht en richt zich met zijn browser vooral op privacy en snelheid. Meer informatie over de browser valt in dit artikel te vinden.

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