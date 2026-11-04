Een browser vol tabbladen, een groot Word-document en ondertussen je mail openen: met 8 GB werkgeheugen kan je pc langzaam worden als je veel apps open hebt. Microsoft laat in een vergelijkingsvideo zien hoe verbeteringen in de Windows 11 26H2-update zulke situaties moeten versnellen.

Voor de demonstratie gebruikte Microsoft dezelfde pc met verschillende softwareprogramma's. De test bestaat uit twintig Edge-tabbladen, een 4K-video en het achtereenvolgens openen van onder meer Word, PowerPoint, Excel en Outlook. Alles blijft openstaan. Volgens Microsoft verloopt deze reeks taken met de verbeteringen tot 40 procent sneller dan met de versies van januari 2026.

Minder wachten bij het wisselen

Windows gaat onder meer slimmer om met geheugencompressie. Daarbij worden gegevens tijdelijk kleiner gemaakt, zodat meer informatie in het snelle werkgeheugen past. Ook krijgen directe handelingen van de gebruiker voorrang op achtergrondwerk. Voor bijvoorbeeld het openen van Start en Verkenner noemt Microsoft tot 20 procent snellere reacties. Dat betekent dus niet dat Windows 20 procent minder geheugen gebruikt.

Hieronder de bewuste video, links de pc met de januari 2026-update, rechts met de oktober 2026-update (26H2)

Lees ook · Partnerbijdrage 💔Valentijnsdag: niet alleen maar liefde in je mailbox In samenwerking met Bitdefender

De winst van 40 procent geldt voor Microsofts specifieke testopstelling, niet voor iedere computer of toepassing, maar het toont wel aan dat de laatste versie van Windows 11 beter omgaat met het geheugen en de processen.