Voor de demonstratie gebruikte Microsoft dezelfde pc met verschillende softwareprogramma's. De test bestaat uit twintig Edge-tabbladen, een 4K-video en het achtereenvolgens openen van onder meer Word, PowerPoint, Excel en Outlook. Alles blijft openstaan. Volgens Microsoft verloopt deze reeks taken met de verbeteringen tot 40 procent sneller dan met de versies van januari 2026.
Minder wachten bij het wisselen
Windows gaat onder meer slimmer om met geheugencompressie. Daarbij worden gegevens tijdelijk kleiner gemaakt, zodat meer informatie in het snelle werkgeheugen past. Ook krijgen directe handelingen van de gebruiker voorrang op achtergrondwerk. Voor bijvoorbeeld het openen van Start en Verkenner noemt Microsoft tot 20 procent snellere reacties. Dat betekent dus niet dat Windows 20 procent minder geheugen gebruikt.
Hieronder de bewuste video, links de pc met de januari 2026-update, rechts met de oktober 2026-update (26H2)
De winst van 40 procent geldt voor Microsofts specifieke testopstelling, niet voor iedere computer of toepassing, maar het toont wel aan dat de laatste versie van Windows 11 beter omgaat met het geheugen en de processen.
Voor de vergelijking gebruikte Microsoft een HP OmniBook 3 met 8 GB werkgeheugen en een Snapdragon X Plus-processor met acht cores. Op dezelfde laptop werden twee Windows-builds getest: 26200.7623 en 26200.9445. Een geautomatiseerde controle zorgde ervoor dat iedere handeling klaar was voordat de volgende begon. De genoemde snelheidswinst geldt daarmee voor deze specifieke laptop en takenreeks.