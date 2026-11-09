De pas uitgekomen populaire remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time zou wel eens downloadbare content in de vorm van een zogeheten 'Master Quest' kunnen ontvangen.

Die informatie komt van dataminer MrCheeze, die data uit de game heeft gevonden waarbij er de tag 'MQ' achter kerkers uit het spel wordt toegevoegd. Ook andere termen in combinatie met MQ zijn gevonden, waaronder 'NewGameMQ'. Daarbij staat MQ waarschijnlijk voor Master Quest.

Een andere dataminer speculeert dat de Master Quest-modus via downloadbare content aan de Switch 2-game wordt toegevoegd. Officieel is er nog geen (betaalde) dlc voor de pas uitgekomen remake aangekondigd, maar dit zou in de toekomst natuurlijk wel kunnen gebeuren.

Wat is Master Quest?

De term Master Quest staat voor een alternatieve versie van Zelda: Ocarina of Time met aangepaste kerkers en uitdagendere puzzels. Deze Master Quest werd oorspronkelijk geleverd op een speciale GameCube-versie van Ocarina of Time die aan mensen die Zelda: The Wind Waker reserveerden werd gegeven. De Master Quest kwam vervolgens ook beschikbaar voor de 3DS-versie van Ocarina of Time wanneer mensen de normale versie van de game uitspeelden.

Veel fans hoopten dat de Switch 2-remake van Ocarina of Time ook de Master Quest bevatte, maar dat bleek niet het geval. Het zou dus kunnen dat dit op een later moment alsnog via dlc wordt toegevoegd, al heeft Nintendo nog niets officieel bevestigd. Dataminers claimen in ieder geval dat de Master Quest-versie op Switch 2 de spelwereld zal spiegelen en wederom aangepaste kerkers zal bevatten.

Over Zelda: Ocarina of Time

De in 1998 uitgekomen Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd lange tijd gezien als het beste spel ooit gemaakt, en kreeg in 2011 al een versie op de Nintendo 3DS. De game viel op release zo op omdat het de Zelda-reeks – die daarvoor in twee dimensies speelbaar was – naar drie dimensies vertaalde. Daarbij bood de game voor die tijd een grote, levendig aanvoelende spelwereld met diverse regio’s en tijdloze puzzels.

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Eerder deze maand kwam er dus een remake van de game uit voor Nintendo Switch 2. Die versie is qua content grotendeels hetzelfde als het origineel, maar wel met sterk verbeterde graphics. Ook zijn sommige puzzels aangepast en enkele andere aanpassingen doorgevoerd. Zo springt hoofdpersonage Link niet meer automatisch, maar kunnen spelers met een druk op de knop zelf springen.