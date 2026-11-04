Een opmerkelijke ontwikkeling: scholen die de AI-functies van Google niet willen gebruiken, krijgen mogelijk helemaal geen toegang meer tot de populaire zoekmachine.

Dat meldt The New York Times. Scholen hebben al langer kritiek op de integratie van AI in de zoekmachine, en er wordt gesproken over de mogelijkheid dat scholen de AI-functies niet willen gebruiken. Chris Philips van Google meldde nu aan de publicatie dat de zoekmachine van Google en AI zo onlosmakelijk met elkaar zijn verweven dat de zoekmachine en AI mogelijk niet los van elkaar zijn te gebruiken.

Guided Learning

Google publiceerde gisteren een blogpost waarin het bedrijf meer informatie geeft over 'Guided Learning' - oftewel Begeleid Leren. Deze AI-functie wordt zowel geïntegreerd met Google Classroom als de zoekmachine van het bedrijf. Het is de bedoeling dat de AI-dienst leerlingen begeleid bij het oplossen van het probleem, in plaats van lukraak het antwoord te geven. Begeleid Leren wordt wereldwijd beschikbaar gesteld.

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Geen Google Zoeken zonder AI-functies?

Daarbij wordt gemeld dat Begeleid Leren standaard uit staat op alle basisscholen en middelbare scholen. De scholen moeten de functie eerst aanzetten voordat het gebruikt kan worden. Hoewel het niet in de blogpost wordt genoemd, meldde Philips, vicepresident van onderwijs bij Google, aan The New York Times dat scholen niet van Google Zoeken gebruik kunnen maken als die AI-functies zijn uitgeschakeld.

Of dat echt het geval is, moet nog blijken. Op social media meldt Google bijvoorbeeld dat het mogelijk is om de verschillende Google-diensten los van elkaar aan te zetten, ook de zoekmachine. Dit spreekt de opmerking van Philips direct tegen. In de praktijk moet dus blijken in hoeverre scholen gebruik kunnen maken van de zoekmachine zonder de AI-functies te gebruiken.

Spanningsveld tussen AI en scholen