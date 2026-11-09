De VPRO heeft een digitaal noodpakket uitgebracht om Nederlanders voor te bereiden op situaties waarin Amerikaanse of Chinese technologie uitvalt. Het pakket biedt praktische informatie en hulpmiddelen die offline beschikbaar zijn.

Wat als we ineens geen toegang meer hebben tot technologie uit de VS of China? Door een cyberaanval of geopolitiek conflict kunnen essentiële digitale systemen uitvallen. De VPRO biedt nu een digitaal noodpakket aan met praktische informatie en hulpmiddelen die ook zonder internet beschikbaar blijven.

Wat zit er in het noodpakket?

Het pakket, ontwikkeld door VPRO Medialab, bevat onder andere een offline kaart, een lokale AI, een medisch handboek en entertainment. Het is te vinden op digitaal-noodpakket.vpro.nl.

Het noodpakket komt voort uit de Bureau Buitenland-special 'De week dat niks meer werkt'. Hierin onderzoeken journalist Sophie Derkzen en expert Ot van Daalen hoe kwetsbaar Europa is door afhankelijkheid van buitenlandse technologie. Ze verkennen een scenario waarin digitale systemen uitvallen en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

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Hoewel het noodpakket van de VPRO geen volledig crisis- of noodpakket is, dient het als een toegankelijk startpunt om bewustzijn te creëren over digitale afhankelijkheid en om digitale zelfredzaamheid te vergroten.