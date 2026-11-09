Yamaha heeft een nieuwe elektrische scooter ontwikkeld die vooral bedoeld is voor dagelijks gebruik in Europese steden. De XENTER E heeft grotere wielen dan veel andere scooters, waardoor hij volgens de fabrikant comfortabeler over klinkers, tramrails en slecht wegdek rijdt.

Met een opgegeven actieradius van 108 kilometer moet de scooter geschikt zijn voor woon-werkverkeer. Opladen kan zowel thuis als bij een openbare laadpaal.

De nieuwe Yamaha XENTER E werd gepresenteerd tijdens de EICMA-motorbeurs in Milaan en is een elektrisch alternatief voor scooters met een 125cc-benzinemotor. Daarmee richt Yamaha zich op een andere doelgroep dan bij de kleinere elektrische stadsscooters, die doorgaans een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur hebben. De XENTER E is bedoeld voor mensen die dagelijks wat grotere afstanden afleggen en daarbij ook buiten de drukke binnenstad willen rijden.

Een opvallend kenmerk zijn de wielen met een diameter van 16 inch. Veel stadsscooters hebben kleinere wielen, die weliswaar bijdragen aan een compacte constructie, maar minder gemakkelijk over oneffenheden rollen. Yamaha heeft daarom gekozen voor grotere wielen, gecombineerd met een nieuw ontwikkeld veersysteem. Dat moet vooral op Europese wegen voordelen bieden, waar klinkers, tramrails en beschadigd asfalt regelmatig voorkomen.

Accu van 3,5 kWh

De XENTER E heeft een elektromotor met een maximaal vermogen van 7,5 kW, omgerekend ongeveer 10 pk. Het maximale koppel bedraagt 33,3 Nm. Yamaha heeft de motor, de elektronische aansturing en de overbrenging samengebracht in een compacte aandrijfeenheid, die het bedrijf eAxle noemt. De aandrijving is aan het frame bevestigd en brengt het vermogen via een riem over op het achterwiel.

De lithiumionaccu heeft een capaciteit van ongeveer 3,5 kWh en bevindt zich laag en centraal in het frame. Daarmee wil Yamaha het zwaartepunt verlagen, wat de wendbaarheid ten goede moet komen. Volgens de fabrikant bedraagt de actieradius maximaal 108 kilometer, gemeten volgens de WMTC-testmethode. In de praktijk kan die afstand lager uitvallen, bijvoorbeeld bij koud weer, hogere snelheden of wanneer je regelmatig stevig optrekt.

De scooter beschikt over drie rijmodi, waarmee de bestuurder kan kiezen tussen prestaties en een lager energieverbruik. Ook is regeneratief remmen aanwezig, waarbij tijdens het vertragen een deel van de bewegingsenergie wordt teruggewonnen. Een achteruitrijfunctie maakt het gemakkelijker om de scooter op krappe parkeerplaatsen te manoeuvreren.

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Opladen bij een gewone laadpaal

Een praktisch voordeel is dat de XENTER E niet uitsluitend via een stopcontact kan worden opgeladen. De scooter heeft een ingebouwde lader van 800 watt en ondersteunt ook opladen bij openbare AC-laadpunten met een Type 2-aansluiting. Volgens Yamaha duurt het ongeveer 5,5 uur om de accu volledig op te laden. Snelladen met gelijkstroom wordt niet genoemd.

Voor de bediening is een TFT-kleurenscherm van 5 inch aanwezig, waarop onder meer de snelheid en het energieverbruik worden weergegeven. Via de Yamaha Motor On-app kan de scooter verbinding maken met een smartphone, waarna ook navigatieaanwijzingen op het scherm verschijnen. Verder zijn ABS, tractiecontrole, een sleutelloos startsysteem en een usb-c-aansluiting aanwezig. Onder het zadel is volgens Yamaha voldoende ruimte voor een integraalhelm, afhankelijk van het formaat.